Гребцы принесли сразу семь медалей различного достоинства в копилку сборной Узбекистана по академической гребле, сообщают местные СМИ.

Золото завоевала четверка гребцов в составе Шероза Хакимова, Дилшода Худойбердиева, Давржона Давронова и Алишера Турдиева. Еще одна медаль высшей пробы в академической гребле — среди женщин: на пьедестал взошла натурализованная россиянка Анна Пракатень.

Серебряные медали на счету двойки среди женщин (Луизахон Исломова и Малика Тагматова), двойки среди мужчин (Шахбоз Холмурзаев и Мехрожбек Маматкулов), в парах у мужчин (Шероз Хакимов и Дилжоджон Худойбердиев) и еще одно серебро — у четверки гребцов (Шахзод Нурматов, Шахбоз Холмурзаев, Мехрожбек Маматкулов и Собиржон Сафаролиев). Бронза на счету двойки (Шахзод Нурматов и Собиржон Сафаролиев).

Кроме того, золото Азиатских игр в весе до 52 кг в дзюдо взяла узбекская спортсменка Диера Келдиерова, в финале одолевшая Биршельт Хорлодои из ОАЭ.

На 25 сентября Узбекистан занимает четвертую строчку в медальном зачете Азиатских игр (3 золота, 4 серебра, 3 бронзы). Казахстанские спортсмены завоевали 1 серебро и 1 бронзу, и их сборная расположилась на 12-й строчке медального зачета.

Лидирует Китай. Спортсмены из этой страны завоевали 26 золотых, 11 серебряных и 5 бронзовых наград. На втором месте — Южная Корея с 5 золотыми, 5 серебряными и 6 бронзовыми наградами. На третьем сборная Японии с 3 золотыми, 8 серебряными и 6 бронзовыми медалями.

Как писал TRT на русском, в апреле вице-чемпионка Олимпиады 2020 года в академической гребле, россиянка Анна Пракатень перешла в узбекистанскую сборную. Она уже принесла золото команде Узбекистана на Азиатских играх. Вероятно, спортсменка будет представлять Ташкент на Олимпийских играх 2024 года в Париже.