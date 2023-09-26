Германия в 2024 году планирует вдвое сократить финансирование федеральных программ по приему и интеграции беженцев. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на источники.

По данным издания, на такую меру правительство Олафа Шольца пойдет в рамках ужесточения бюджета на фоне растущей инфляции.

В 2022 году свыше 1 млн человек запросили убежища в Германии. Поддержка беженцев легла тяжелым бременем на бюджеты городов и муниципалитетов ФРГ, отмечает агентство. 16 федеральных земель Германии запросили дополнительные средства для покрытия расходов на беженцев в следующем году.

Однако 25 сентября власти ФРГ заявили муниципалитетам, что в 2024 году выделят максимум €1,7 млрд на поддержку беженцев по сравнению с €3,75 млрд в этом году.

Представитель Минфина Германии заявил, что встреча федерального правительства и правительств земель 25 сентября по этим вопросам не принесла никаких результатов перед запланированными консультациями с канцлером в ноябре.

«По сути, федеральные земли сами несут ответственность за размещение и уход за беженцами», — добавил представитель ведомства на условиях анонимности.

Как ранее писал TRT на русском, стагнация экономики Германии отмечается с 2018 года. По прогнозу Международного валютного фонда (МВФ), ФРГ в 2023 году станет единственной страной в G7, чья экономика демонстрирует спад.

Правительство Германии не развивает новые технологии, включая IT-сектор. Единственный крупный производитель программного обеспечения в Германии — SAP — был создан в 1975 году. С тех пор новых IT-гигантов в стране не появилось.