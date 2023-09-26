США в ближайшее время отправят в Украину новую партию танков Abrams. Об этом 25 сентября заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Он подтвердил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) получили первую партию Abrams в минувшие выходные. 25 сентября о прибытии танков также заявил президент Украины Владимир Зеленский.

В интервью CNN Кирби сообщил о проблеме с финансированием Украины. По словам чиновника, средств для военных поставок Киеву хватит еще на несколько недель.

«Но отсутствие дополнительного финансирования, которое мы запросили, абсолютно скажется на наших возможностях поддерживать Украину дальше осенью и в зимние месяцы», — отметил политик.

Газета The New York Times ранее писала, что танки Abrams прибыли на несколько месяцев раньше запланированного. По данным издания, Украина планирует использовать их в ходе продолжающегося контрнаступления.

Проблемы с финансированием Украины

Как ранее писал TRT на русском, ранее президент США запросил Конгресс одобрить выделение Украине дополнительных $24 млрд для оплаты оборонной и гуманитарной помощи до конца года. Однако эта просьба застряла на обсуждениях из-за позиции республиканцев в Палате представителей: они считают, что перед поставкой новых пакетов помощи следует проанализировать, как Киев потратил предыдущие пакеты.

Байден также заявил, что Вашингтон отправит Украине вторую батарею ПВО Hawk и соответствующее оборудование. Оборудование скоро прибудет в Украину, уточнил политик.

Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет военной помощи в виде вооружения и средств противовоздушной обороны на сумму $325 млн, заявив, что «в него вошло именно то, что сейчас нужно нашим солдатам» — системы ПВО.

В начале сентября журнал The Economist со ссылкой на источник в Белом доме сообщил: контрнаступление ВСУ может завершиться через шесть-семь недель, в середине октября. Неназванные собеседники издания из администрации Байдена уточнили, что украинские военные не смогут продвинуться далеко.

Однако в разведуправлении Минобороны США настроены более оптимистично. Там считают, что ВСУ с вероятностью в 40-50% к концу 2023 года смогут прорвать линии российской обороны.