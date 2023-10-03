КУЛЬТУРА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Украденные сокровища: Турция борется за возвращение артефактов
Анкара активно борется с контрабандой исторических и культурных памятников
Украденные сокровища: Турция борется за возвращение артефактов
Photo: AA / Others
3 октября 2023 г.

В июле 2023 года Турция смогла вернуть древнюю могильную стелу — античную каменную плиту с вырезанным на ней барельефом женского бюста. Стела была украдена из Зевгмы в провинции Газиантеп, пишет TRT World.

Стела гробницы Зевгмы также напоминает об огромных культурных и исторических богатствах, которые были украдены из Турции и теперь выставлены в музеях по всему миру.

Контрабанда исторических артефактов — это глобальная проблема, которая не знает границ, выходит за рамки культур и охватывает столетия.

Инициативы по возвращению этих незаконно приобретенных культурных ценностей осуществляются под руководством и координацией Минкульта Турции при неоценимой поддержке МИД страны, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел

Турция активно взаимодействует с другими странами, такими как США, Греция, Болгария, Иран, Китай, Туркменистан, Румыния, Перу, Узбекистан, Эквадор, Швейцария и Сербия. Эти соглашения служат жизненно важными инструментами в продолжающейся борьбе за предотвращение незаконной торговли культурным наследием.

Однако, несмотря на эти усилия, многочисленные артефакты, разбросанные по всему миру, все еще ожидают репатриации.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us