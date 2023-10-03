В июле 2023 года Турция смогла вернуть древнюю могильную стелу — античную каменную плиту с вырезанным на ней барельефом женского бюста. Стела была украдена из Зевгмы в провинции Газиантеп, пишет TRT World.

Стела гробницы Зевгмы также напоминает об огромных культурных и исторических богатствах, которые были украдены из Турции и теперь выставлены в музеях по всему миру.

Контрабанда исторических артефактов — это глобальная проблема, которая не знает границ, выходит за рамки культур и охватывает столетия.

Инициативы по возвращению этих незаконно приобретенных культурных ценностей осуществляются под руководством и координацией Минкульта Турции при неоценимой поддержке МИД страны, Министерства юстиции и Министерства внутренних дел

Турция активно взаимодействует с другими странами, такими как США, Греция, Болгария, Иран, Китай, Туркменистан, Румыния, Перу, Узбекистан, Эквадор, Швейцария и Сербия. Эти соглашения служат жизненно важными инструментами в продолжающейся борьбе за предотвращение незаконной торговли культурным наследием.

Однако, несмотря на эти усилия, многочисленные артефакты, разбросанные по всему миру, все еще ожидают репатриации.