Жители Карабахского региона Азербайджана начали подавать заявления на получение гражданства республики. Об этом сообщает Государственная миграционная служба Азербайджана.

В ведомстве уточнили, что получили первые 15 обращений о первичной регистрации от армянских жителей Карабахского региона. Из них 13 человек обратились напрямую в миграционный отдел, еще двое — через специально созданный портал реинтеграции.

«‎Обратившиеся выразили желание жить в Карабахском экономическом районе, отказаться от гражданства Армении и принять гражданство Азербайджанской Республики‎», — уточнили в миграционной службе.

В конце сентября власти Азербайджана сообщили, что начинают регистрацию армянского населения Карабахского региона. Это нужно, чтобы определить их юридический статус. Для облегчения регистрации Баку запустил портал реинтеграции.

Как ранее писал TRT на русском, 19-25 сентября Азербайджан представил план по реинтеграции армянского населения Карабаха.

Согласно обнародованному плану, жителям региона гарантируется право на сохранение и развитие своей культуры, свободу вероисповедания, охрану культурных и религиозных памятников, а также создается возможность использования армянского языка.

Управление в Карабахе, согласно плану, должны будут осуществлять специальные представительства президента Азербайджана Ильхама Алиева. Армяне могут быть привлечены к работе в этих спецпредставительствах.

В регионе будут формироваться выборные муниципалитеты, а вопрос получения азербайджанского гражданства для местных жителей будет решаться в соответствии с Конституцией страны.