Экстренный саммит глав государств и правительств ЕС, посвященный ситуации в Палестине, продемонстрировал тотальное отсутствие единства внутри блока и глубокую дегуманизацию его подходов по отношению к ситуации на Ближнем Востоке. Встреча Европейского совета, созванная в режиме видеоконференции, практически сразу столкнулась с вызовами, потому что ее начало совпало по времени с появлением сообщений о жестоком авиаударе Израиля по баптистской больнице Аль-Ахли в Газе, которая находится в ведении англиканской церкви.

Участники переговоров на высшем уровне инициировали дискуссию о каналах предоставления гуманитарной помощи сектору Газа, страдающему от израильской блокады, о возможных «рисках усиления напряженности между разными сообществами в Европе», а также о способах предотвратить «значительный риск миграции и перемещения масс людей в соседние страны, на территории которых уже находится большое число беженцев».

В европейских столицах, декларирующих на публике безусловную приверженность принципам гуманизма, не стесняются показывать свое беспокойство по поводу того, что им придется столкнуться с очередным потоком бежавших от войны людей, несмотря на то что способ помочь украинским беженцам они в свое время нашли достаточно оперативно.

На днях Еврокомиссия объявила о решении немедленно усилить текущий пакет гуманитарной помощи для жителей сектора Газы на 50 млн евро, увеличив общую сумму до 75 млн евро. Однако, несмотря на все катастрофические условия, в которые попало население Газы, официальные лица ЕС до сих пор высказывают неоднозначные мнения по поводу необходимости более внушительного расширения каналов поддержки.

«Мы должны руководствоваться в наших действиях двумя принципами: единством и последовательностью», — заявил журналистам в Брюсселе председатель Европейского совета Шарль Мишель после экстренного заседания, посвященного Палестине.

Отдельные препятствия создает то, что блок даже не может выработать единую позицию по поводу инициированной Израилем блокады, не говоря уже о других аспектах конфликта.

Ситуация с обсуждением единых подходов к давней ближневосточной проблеме обнажила глубокий фаворитизм европейского сообщества, которое смогло оперативно сформулировать свою позицию по отношению к боевым действиям в Украине, но замешкалось, когда стремительная деградация обстановки в сфере безопасности потребовала побеспокоиться о Палестине.

Превышение полномочий

Жестокий удар Израиля по больнице Аль-Ахли только более отчетливо высветил все существующие европейские противоречия. Так, председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в ходе саммита Евросовета цинично заявила, что недостаточно знает о произошедшем, чтобы уверенно сказать, противоречит ли это международному праву. Это вошло в заметный диссонанс с высказываниями Мишеля, который назвал прицельное попадание в медицинское учреждение очевидным нарушением всех закрепленных на глобальном уровне правил.

Действия фон дер Ляйен в последние дни вызвали изумление даже у привыкших ко всему представителей европейской бюрократии. За прошедшую неделю многие чиновники на неофициальном и публичном уровнях отмечали, что председательница Еврокомиссии вызывающе превышает делегированные ей полномочия, то инициируя несогласованный визит в Израиль, то выступая по событиям вокруг Палестины без заранее сформулированного на уровне ЕС политического послания, еще и с демонстрацией чрезмерно произраильской линии.

«Когда вы путешествуете по странам, где идет конфликт, у вас должна быть цель, и цель не может заключаться в том, чтобы просто поехать и сфотографироваться там, — с сарказмом заявила депутат Европарламента Иратче Гарсия Перес, которая возглавляет фракцию социалистов. — Бывают моменты, когда вы можете оказаться более полезными, но менее заметными и внести больший вклад в разрешение конфликта».

Досталось в этом контексте и главе европейской дипломатии Жозепу Боррелю, который на фоне обострения вооруженного конфликта вокруг Газы решил отправиться в Китай, чтобы в ходе переговоров убедить Пекин пересмотреть свои отношения с Кремлем и реактивировать экономические связи с ЕС.

Лидер Европейской народной партии (ЕНП) Манфред Вебер заявил, комментируя эту поездку: «Я не могу понять, почему наш верховный представитель Боррель едет туда в такой момент. Опять Европа находится в списке отсутствующих (в ближневосточном урегулировании. — TRT на русском)».

Дипломаты и чиновники ЕС в частных разговорах фиксируют, что вопиющее отсутствие координации внутри евросообщества может поставить под удар всю дипломатическую работу блока, который и без того, похоже, несет серьезные репутационные издержки.

Лицемерие Евросоюза

Руководство Евросоюза прекрасно осознает, что развивающиеся страны, наблюдая за нынешним процессом согласования европейской реакции на кризис в секторе Газа, все больше убеждаются в лицемерии Запада, потому что в такой же кризисной ситуации год назад он резко осудил действия России в Украине, констатирует издание Financial Times.

Не может ужасать и то, что первым порывом европейской бюрократии в ответ на эскалацию между Газой и Израилем было стремление сократить помощь палестинскому населению, якобы в целях деэскалации. Правда, инициатива так и не была приведена в действие.

В то же время публичные выступления европейских политиков входят в противоречие с тем, куда направлено общественное мнение в странах континента. Несмотря на ограничительные меры, предпринятые правоохранительными органами, Швеция, Ирландия, Шотландия, Италия и Германия оказались в числе площадок для уличных акций в поддержку прав палестинцев. Митинги, проходившие вопреки полиции, были достаточно емкой иллюстрацией того, как далеко находится правящая элита в странах Евросоюза от взглядов собственного народа.

Как отмечает издание EUObserver, в некотором смысле оппозиционные по отношению к евробюрократии подходы в первые дни показал Жозеп Боррель, который обвинил Израиль в нарушении международного права на оккупированных палестинских территориях и призвал глобальное сообщество проводить различие между движением ХАМАС и палестинским населением.

Вопрос заключается в том, как быстро к этой точке зрения могут присоединиться и другие представители европейского истеблишмента, пока что своими колебаниями лишь дискредитирующие дипломатический потенциал блока.

В своем анализе последних событий Европейский совет по международным отношениям (ECFR) отмечает, что членам ЕС необходимо стратегически пересмотреть собственный подход к ближневосточной проблеме, потому что «нынешнее насилие происходит не в полном вакууме». «Любое устойчивое решение должно включать центральное израильско-палестинское политическое направление, которое гарантирует права человека и самоопределение палестинцев», — резюмируют исследователи.