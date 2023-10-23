Наземная операция Израиля в секторе Газа может занять три месяца, заявил 22 октября министр обороны Израиля Йоав Галант. По его словам, это наступление станет последним в истории страны, если Израилю удастся уничтожить ХАМАС.

«Это должен быть последний (наземный) маневр в секторе Газа по той простой причине, что после него не будет ХАМАС. Это займет месяц, два месяца, три, но в конце концов ХАМАС не будет», — заявил Галант в командном центре ВВС Израиля. — «Прежде чем противник встретит бронетанковые и пехотные силы, он встретит бомбы ВВС».

19 октября министр говорил о подготовке к наземной операции в секторе Газа, она может начаться в «‎ближайшее время»‎.

Как ранее писал TRT на русском, высокопоставленные политики США, включая президента Джо Байдена и госсекретаря Энтони Блинкена, попросили власти Израиля отложить наземную операцию. По данным Bloomberg, США хотят выиграть время для переговоров с ХАМАС об освобождении 210 заложников.

По данным собеседников агентства, США попросили Израиль ограничить потери среди мирного населения сектора Газа. Также они призвали израильские власти разъяснить будущее сектора после операции. Это привело к тому, что Израиль может начать операцию позже, и она продлится дольше, отмечает Bloomberg.