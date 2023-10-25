Соединенные Штаты отправили военных советников в Израиль для поддержки наземной операции, такой подход является ошибочным. Об этом заявил Пресс-секретарь AK Party Омер Челик.

«Решение проблемы носит политический характер. Пока продолжается оккупация, прекратить напряженность невозможно», — сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

«Первое, что сделали США, — направили авианосец. Сейчас речь идет о том, чтобы направить в Израиль американских военных, имеющих опыт работы в условиях Газы, для поддержки наземной операции. Такая позиция показала, что это не подход, ориентированный на решение, это ошибочный подход», — добавил он.

Накануне координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби сообщил, что Вашингтон направил ряд своих военных советников в Израиль.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент по около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​