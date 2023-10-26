Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с папой Римским Франциском обратил его внимание на гуманитарную ситуацию в Газе и заявил об усилиях Анкары по деэскалации в регионе, сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент провел телефонный разговор с папой Римским Франциском, духовным лидером католических христиан и главой государства Ватикан. В ходе беседы обсуждались конфликт между Израилем и Палестиной и нарушения прав человека в регионе», — сообщила канцелярия турецкого лидера.

«Президент Эрдоган заявил, что израильские атаки на сектор Газа, которым нет места ни в одном священном тексте, достигли масштабов массового убийства, что игнорирование международным сообществом происходящего позорит человечество и что все государства должны возвысить свой голос против этой человеческой трагедии», — говорится в сообщении.

Президент Эрдоган также заявил, что прочный мир в регионе, где находятся святые места трех авраамических религий, возможен только при условии создания независимого, суверенного и географически интегрированного палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

«Президент Эрдоган также заявил, что Турция прилагает большие усилия для доставки гуманитарной и медицинской помощи в Газу и что все должны активно поддерживать эти усилия, чтобы обеспечить бесперебойную доставку помощи ни в чем не повинным мирным жителям», — уточнила канцелярия.

Как писал TRT на русском, ранее в ООН осудили решение Израиля о блокаде Газы, заявив, что подобные меры являются «коллективным наказанием», которое приведет к жертвам среди мирного населения. По оценкам ООН, сектору Газа грозит гуманитарная катастрофа, если в ближайшее время не будут открыты безопасные коридоры для доставки помощи.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент около 6 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​