Госсекретарь США Энтони Блинкен посетит Турцию после Иордании, где он сейчас находится, и намерен в Анкаре обсудить ситуацию на Украине и вопросы, связанные с НАТО. Об этом говорится в письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллера.

Он напомнил, что шеф американской дипломатии отправился в турне по странам Ближнего Востока и Азии. «Блинкен посещает Тель-Авив (Израиль), Амман (Иордания), Анкару (Турция), Токио (Япония), Сеул (Республика Корея) и Нью-Дели (Индия) 2–10 ноября 2023 года», — уточнил дипломат.

По словам Миллера, в Турции госсекретарь «обсудит вопросы евро-атлантической безопасности, оказания постоянной поддержки Украине и необходимости сохранения единства НАТО, включая ратификацию [протокола] вступления Швеции в НАТО».

Кроме того, продолжил официальный представитель внешнеполитического ведомства, на консультациях в Анкаре шеф американской дипломатии обсудит ситуацию вокруг Израиля и сектора Газа. Также США рассчитывают понять вопрос увеличения объема предоставляемой палестинцам гуманитарной помощи, а также вопросы урегулирования ближневосточного конфликта путем сосуществования двух государств — Израиля и Палестины.

Утром 7 октября боевое крыло ХАМАС бригады «Иззеддин аль-Кассам» объявило о начале операции против Израиля «Наводнение Аль-Акса». В свою очередь, армия Израиля объявила о начале атак на сектор Газа с применением десятков боевых истребителей. На текущий момент более 9 тыс. палестинцев были убиты в результате израильских ударов по Газе.​​​​​​​

Как писал TRT на русском, 27 октября Израиль объявил о начале второго этапа войны в Газе и расширил наземные действия в секторе.