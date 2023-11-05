Между главами Еврокомиссии и Евросовета «произошла постыдная ссора из-за войны Израиля». Такое сообщение опубликовало агентство Bloomberg. Председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен не учитывает согласованную позицию стран ЕС по палестино-израильской войне, что в свою очередь привело к конфликту с главой Евросовета Шарлем Мишелем и главой евродипломатии Жозепом Боррелем, говорится в публикации.

Одна за всех

Дипломаты и чиновники уверены, что в последнее время Урсула фон дер Ляйен слишком автономно ведет себя во внешнеполитических вопросах, что оскорбляет некоторые страны и «мешает Евросоюзу» пишет Bloomberg.

Основные претензии государств касаются заявлений председателя ЕК о полной поддержке Израиля в войне с группировкой ХАМАС в то время, как европейский страны согласовали позицию по гуманитарной ситуации в секторе Газа, однако, по их мнению, фон дер Ляйен должным образом ее не отразила.

Лидеры европейских стран жалуются, что после визита главы Еврокомиссии в Тель-Авив 13 октября, им пришлось устранять проблемы в отношениях с арабскими государствами. Например, Германия поддерживает Израиль в силу исторических причин в то время, как Испания выступила в поддержку палестинцев.

Как отмечает агентство, европейские дипломаты и политики недовольны такими действиями фон дер Ляйен, считая, что это снижает эффективность работы руководства ЕС в то время, когда так необходима прочная и единогласная позиция по Украине, Китаю, торговым вопросам и многим другим вопросам.

В результате недовольство дипломатов, как сообщает Politico, привело к тому, что на имя Урсулы фон дер Ляйен составили письмо, под которым подписались около 800 сотрудников внешнеполитической команды Евросоюза.

«Мы обеспокоены безоговорочной поддержкой одной из двух сторон со стороны ЕК, которую вы представляете. Эта поддержка выражается бесконтрольно, например здания ЕС подсвечиваются израильским флагом», — говорится в послании.

Внешнеполитическую позицию Евросоюза определяют государства-члены ЕС, а вовсе не Еврокомиссия. Однако фон дер Ляйен, благодаря своему авторитету и напористости, смогла добиться больше своих предшественников.

На фоне этого произошел конфликт фон дер Ляйен с главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем. Противоречия между политиками возникали и раньше, однако нынешняя реакция главы ЕК на войну в Газе лишь «расширила пропасть».

Причиной этого стало заявление Жозепа Борреля, в котором он сообщил, что «Израиль мог нарушить международное право своими действиями в секторе Газа в связи с отключением света, воды и ограничения поставок в Газу».

Недовольство главного европейского дипломата вызвало то, что во время визита в Израиль фон дер Ляйен лишь выразила солидарность с Тель-Авивом, но не передала призывы европейских депутатов к соблюдению страной международного права.

Боррель в ответ заявил, что глава ЕК не может представлять Евросоюз во внешней политике. Внешнеполитический курс согласовывают на встречах глав МИД. «Под моим председательством», — подчеркнул шеф европейской дипломатии.

Заочная перепалка

Ссоры внутри Евросоюза происходили и ранее. «В прошлом между фон дер Ляйен и Мишелем уже велась довольно странная борьба за власть. Конфликт вновь становится очевидным, особенно во внешней политике», — писал по этому поводу Spiegel.

В начале октября глава Евросовета Шарль Мишель и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен устроили заочную перепалку, обвинив друга друга в превышении полномочий.

Тогда их конфликт назвали «странной борьбой за власть» в Евросоюзе. В интервью изданию Spiegel Шарль Мишель раскритиковал внешнеполитические инициативы председателя Еврокомиссии. В качестве примера он привел миграционное соглашение с Тунисом, заключенное в июле этого года. По словам политика, председатель Еврокомиссии подписала его совместно с премьер-министрами Нидерландов и Италии Марком Рютте и Джорджей Мелони.

В то время как Совет ЕС, по утверждению главы Евросовета, «остался в стороне». Пресс-секретарь Еврокомиссии Арианна Подеста все обвинения отвергла, назвав заявление Мишеля частично ложным.

По ее словам, ЕК вела переговоры по соглашению с Тунисом с начала июня и держала послов стран-членов ЕС в курсе важных моментов переговоров. «Еврокомиссия пользуется полной политической поддержкой Евросовета, в том числе в своих заключениях от июля 2023 года, и добивается практического и эффективного прогресса в борьбе с нелегальной миграцией», — отметила Подеста.

При этом в Еврокомиссии подчеркнули, что «раздражены заявлениями о скором присоединении Украины», которые сделал Шарль Мишель в беседе с немецкими журналистами. Он пояснил, что Киев может присоединиться к Евросоюзу в 2030 году, если выполнит все необходимые для этого условия.

В ЕК в штыки приняли и слова Мишеля о том, что он сыграл ведущую роль в введении антироссийских санкций и борьбе с пандемией коронавируса. В Еврокомиссии считают, он вообще не участвовал в этой работе.

Не поделили стул

На фоне нынешнего обострения многие западные издания вспомнили о так называемом «софагейте». Скандал, в центре которого оказалось распределение полномочий между Урсулой фон дер Ляйен и Шарлем Мишелем, разгорелся в апреле 2021 года. Европейские политики прилетели в Анкару на встречу с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом, чтобы обсудить возможности перезапуска отношений Анкары с Брюсселем.

На видео, облетевшем мировые СМИ, видно, как турецкий лидер, Мишель и фон дер Ляйен входят в комнату для переговоров, где подготовлены два стула рядом с европейским и турецким флагами. Реджеп Тайип Эрдоган занял свой стул, на второй сел глава Евросовета. Председатель Еврокомиссии выразила недоумение сложившейся ситуацией и впоследствии села на стоящий сбоку диван, где находился занимавший тогда пост министра иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Согласно дипломатическому протоколу, это означает понижение политического статуса, хотя у главы Европейского совета и у председателя Еврокомиссии он равный.

Европейская комиссия — это главный исполнительный орган Европейского союза, предлагающий законы и политические программы. В его обязанность входит защита и уважение интересов всего ЕС, а не отдельных государств-членов, а также несение ответственности за реализацию принятых Европарламентом и Советом ЕС законов.

Еврокомиссию иногда сравнивают с европейским правительством, где еврокомиссары выполняют функции министров.

В свою очередь Европейский совет — главный политический орган Евросоюза. В его собраниях участвуют лидеры ЕС, а также председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Шарль Мишель, однако они не обладают правом голоса.

Евросовет формулирует главные политические линии Евросоюза и его приоритеты. Некоторые решения и законы принимают большинством голосов, если «за» выступают 55% стран-членов, которые представляют 65% населения ЕС. Серьезные решения Евросовета принимаются консенсусом.

Хорватский политолог Даниэль Врбота в беседе с TRT на русском отметил, что подобные разногласия в ЕС не редкость.

«Председатель ЕК и глава Евросовета постоянно отстаивают свои границы и пытаются немного залезть на чужое поле, хотя их полномочия сильно различаются. Например, у предшественников Шарля Мишеля и Урсулы фон дер Ляйен — Дональда Туска и Жан-Клода Юнкера периодически возникали стычки», — пояснил эксперт.

«Это приводит к некоторой рассогласованности в принятии политических решений как внутри стран, так и на внешнеполитическом треке», — резюмировал эксперт.

Агентство Bloomberg считает, что из-за публичной ссоры Урсулы фон дер Ляйен и Шарля Мишеля под угрозой оказались имидж и геополитические амбиции ЕС.

«Новая война на Ближнем Востоке оказалась еще более серьезным испытанием, которое руководство ЕС провалило в самом начале. Лидеры блока фонтанировали противоречивыми заявлениями, из которых стало ясно лишь одно: с внешней политикой в ЕС большие проблемы», — отмечает агентство.

В публикации отмечается, что «холодность в отношениях между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем снижает эффективность работы ЕС».