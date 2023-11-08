Врачи в Газе проводят операции без анестезии уже несколько недель после того, как израильские бомбардировки и блокада привели к острой нехватке лекарств, воды, еды и топлива, пишет газета The New York Times (NYT).

«Мы выбираем, кому будет проводиться искусственная вентиляция легких, решая, у кого больше шансов на выживание», — заявил изданию один врач из госпиталя в Газе. — «‎Каждый день — это выбор между тем, кому жить, а кому умереть»‎.

Врачи и медсестры в полуразрушенных больницах Газы, которые находятся на грани коллапса без электричества и основных медикаментов, говорят, что теперь они каждый день принимают сложные решения: кого реанимировать, кого подключать к аппарату ИВЛ, кто вообще получит какую-либо медицинскую помощь.

Докторам приходится принимать судьбоносные решения под крики маленьких детей, которым делают ампутации или операции на мозге без анестезии и чистой воды для промывания ран, отмечает NYT.

«Наши команды физически и психологически истощены»

Некоторые ветераны военной медицины в секторе Газа говорят, что условия внутри перенаселенной и обедневшей территории — худшие, которые они когда-либо видели, пишет газета. Неизбирательные удары израильских военных превращают в руины целые жилые кварталы, школы и больницы, это привело к огромному числу жертв среди гражданского населения, подчеркивает NYT.

«Наши команды физически и психологически истощены», — заявил изданию Басем аль-Наджар, заместитель главы больницы Аль-Акса в городе Дейр-эль-Балах в центре Газы.

«Некоторые врачи работают в больнице целую неделю без выходных. Некоторые из их семей доставлены в больницу убитыми или ранеными. А некоторые врачи уходят домой и там погибают [во время авианалетов], а затем их тела возвращают в больницу», — добавил аль-Наджар. По его словам, как минимум трое сотрудников его больницы погибли дома во время израильских обстрелов.

Израиль бомбит Газу уже несколько недель. Израильские авиаудары уже привели к катастрофическим жертвам в Палестине: по данным Минздрава сектора, за последний месяц более 9700 палестинцев были убиты в Газе и почти 25 тыс. получили ранения. Число жертв растет с каждым днем, причем некоторые из пострадавших, как отмечает Минздрав, все еще погребены под завалами.

Закрыта почти половина больниц Газы

Израиль ввел тотальную блокаду Газы, которая привела к катастрофической нехватке топлива, продуктов питания, воды, медикаментов и других товаров первой необходимости, подчеркивает агентство Reuters.

Большая часть Газы в настоящее время живет без электричества, на главной электростанции сектора почти четыре недели назад закончилось топливо, уточняет издание. Израиль приостанавливает поставки топлива и резко ограничивает поступление гуманитарной помощи на территорию.

Палестинские врачи рассказали NYT, что они изо всех сил пытаются сохранить жизнь своим пациентам, используя те немногие медикаменты, которые у них есть. Ущерб от авиаударов и острая нехватка топлива привели к полному закрытию почти половины больниц Газы. Те учреждения, чьи двери еще открыты, в лучшем случае оказывают минимальную помощь, говорят врачи.

Воды не хватает даже на промывку ран

Из-за нехватки пресной воды и йода невозможно обеззараживать раны — это привело к росту инфекционных заболеваний. Без достаточного количества воды врачи и медсестры не могут обеспечить своим пациентам достаточные санитарные условия, промыть раны или больничные простыни.

В некоторых госпиталях пациентов, поступивших с остановкой сердца, не реанимируют. Вместо этого медицинский персонал бросает все усилия на спасение пациентов, у которых больше шансов на выживание, уточняет газета.

Врачи в двух больницах в секторе Газа заявили NYT, что из-за отсутствия питания кондиционеров жара стала настолько сильной, что раны пациентов гноятся. Медицинский персонал использует уменьшающиеся запасы топлива, чтобы освещать операционные.

По словам одного врача, в больнице Камаль Адван на севере Газы операции проводят с помощью фонарика мобильного телефона. Иногда для дезинфекции ран используют уксус.

По словам медицинских работников, помимо всех этих проблем, больницы также превратились во временные детские дома, поскольку у многих детей погибли все члены их семей, и им просто некуда больше пойти. Некоторые из детей наблюдали, как их родители умирали на больничных каталках или кафельных полах. Медицинский персонал присматривает за некоторыми детьми до тех пор, пока за ними не приедет кто-либо из родственников, пишет NYT.

Израиль намеренно бьет по больницам

Доктор Наджар в беседе с изданием отметил: каждый день в его больнице начинается с борьбы за сохранение истощающихся запасов топлива. Эту борьбу разделяют и 19 других больниц, которые в той или иной степени все еще функционируют в секторе Газа.

И давление на эти больницы растет, поскольку количество работающих госпиталей в секторе резко сократилось: с начала войны закрылись уже 16 больниц.

По словам главы больницы Аль-Шифа доктора Мухаммада Абу Салми, 3 ноября Израиль ударил по колонне машин скорой помощи, перевозивших раненых, готовящихся к эвакуации в Египет. 13 человек погибли и многие получили ранения, сообщил доктор. Среди раненых были парамедики и эвакуированные пациенты, а больница получила повреждения в результате взрыва.

По данным Всемирной организации здравоохранения, в тот же день Израиль нанес удары еще по двум больницам сектора.

Израильские военные заявили, что нанесли авиаудар по машине скорой помощи, «используемой террористической ячейкой ХАМАС». Представитель израильской армии майор Нир Динар подтвердил, что военные Израиля намеренно ударили по больничному комплексу.

Поскольку еды в Газе сейчас так мало, медицинский персонал говорит, что они едят только один раз в день, если больница может им это обеспечить. Многие врачи спят прямо в коридорах с тысячами перемещенных лиц, которые ищут убежища в медицинских палатах по всему сектору Газа.