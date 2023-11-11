Лидеры арабских и исламских стран по итогам саммита в Эр-Рияде потребовали от прокурора Международного уголовного суда (МУС) расследовать «военные преступления» Израиля на палестинских территориях, юристы из этих стран займутся сбором доказательств.

Об этом говорится в итоговой декларации саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) и Лиги арабских государств в Эр-Рияде.

«Прокурор МУС обязан завершить расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных Израилем против палестинского народа на всех оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим», — отмечается в документе.

Согласно декларации, генеральный секретариат Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств будет следить за выполнением этого требования.

Также документы призывает «создать два подразделения по правовому мониторингу со специалистами, которые задокументируют преступления Израиля, совершенные в секторе Газа с 7 октября 2023 года, и подготовят материалы для судебных разбирательств по всем нарушениям международного гуманитарного права, совершенным Израилем против палестинского народа в секторе Газа и на остальных оккупированных палестинских территориях, включая Иерусалим».

Указывается, что юристы обязаны представить свой отчет через 15 дней.

Как писал TRT на русском, 11 ноября в столице Саудовской Аравии прошел внеочередной совместный саммит ЛАГ и ОИС, созванный по просьбе Палестины, с целью выработать коллективную позицию арабских и исламских стран по нынешней эскалации конфликта на Ближнем Востоке.