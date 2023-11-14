Затянувшаяся война с Палестиной обходится израильской экономике примерно в $260 млн каждый день, сообщает Минфин Израиля.

Это намного больше ожиданий премьер-министра Биньямина Нетаньяху, потому внутри его кабинета возникли споры по поводу дальнейшего распределения средств.

Правительству приходится тратить больше средств на все: от вооружения до заработной платы сотням тысяч резервистов, которых Израиль призвал с 7 октября. Военная операция страны в секторе Газа продолжается, каждый день израильская армия наносит десятки авиаударов по жилым кварталам эксклава — это тоже требует средств. В то же время продолжаются ракетные залпы со стороны ХАМАС — Израилю приходится тратить до $10 тыс. на перехват каждой такой ракеты.

В то же время доходы израильского бюджета падают, поскольку резко сократились поступления от сферы туризма и сельского хозяйства, уточняет агентство.

Споры внутри коалиции

Напряженность в государственных финансах привела к спорам по поводу выплат ультраортодоксальным школам и финансирования других вопросов, отстаиваемых правыми политиками в правящей коалиции Нетаньяху, пишет Bloomberg.

В программу расходов Израиля встроены так называемые «коалиционные фонды» или дискреционные расходы. Они предназначены для пяти партий, составляющих правящую коалицию Нетаньяху — самую правую и религиозную в истории страны.

Такие расходы вызывают гнев у оппозиционно настроенных политиков, а также внутри коалиции Нетаньяху. Бюджет страны переживает не лучшие времена. В октябре в Израиле зафиксирован рекордный дефицит бюджета в размере 22,9 млрд шекелей ($6 млрд), сообщает агентство Reuters.

В процентном отношении к ВВП дефицит за предыдущие 12 месяцев вырос до 2,6% в октябре. Доходы Израиля в прошлом месяце упали на 15,2%. Это произошло из-за отсрочек по уплате налогов и снижения доходов по социальному страхованию в результате войны.

В то же время США, главный союзник Тель-Авива, до сих пор не выделили обещанные миллиарды долларов поддержки: между Конгрессом и Белым домом возник спор по поводу объединения помощи Израилю и Украине. Республиканцы из Палаты представителей выступают за то, чтобы помогать Нетаньяху отдельно от линии помощи Киеву.