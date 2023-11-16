Администрация президента США Джо Байдена все больше разочаровывается тем, как Израиль ведет войну в Газе, поскольку число погибших среди гражданского населения растет. На фоне растущего недовольства населения в США и обращений правозащитников Белый дом призвал израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху снизить риски для мирных жителей Газы.

Однако Израиль проигнорировал эти призывы. Такое поведение Нетаньяху вызвало раздражение в Белом доме — это еще сильнее усиливает раскол между близкими союзниками.

Госслужащие США не согласны с курсом Байдена

Растет напряжение и среди сотрудников Белого дома и Госдепартамента США. Это вызвано тем, что израильские силы продолжают наносить неизбирательные удары по населению Газы.

Среди госслужащих все чаще звучат призывы к США поддержать прекращение огня, сообщили CNN многочисленные источники. Самые ожесточенные дебаты идут внутри Госдепартамента США. В прошлом месяце один из руководителей подразделения ведомства публично подал в отставку из-за подхода администрации Байдена к конфликту.

Сотни сотрудников Агентства США по международному развитию написали открытое письмо Байдену с призывом к прекращению огня. Однако Белый дом никак публично не отреагировал на это письмо.

Белый дом опасается за рейтинги

По словам нескольких человек, знакомых с переговорами, США пытаются купировать конфликт, чтобы не ударить по рейтингу Байдена перед предстоящими в 2024 году выборами. Ранее СМИ сообщили, что большинство мусульманских избирателей Байдена разочаровались курсом президента.

Источники Bloomberg подчеркивают: в администрации президента растет нетерпение и раздражение действиями Нетаньяху. Однако Белый дом старается не показывать это недовольство публично. Но по мере роста погибших в Газе скрывать это раздражение становится сложнее.

На прошлой неделе между США и Израилем возникли разногласия по поводу будущего Газы после того, как премьер-министр Биньямин Нетаньяху в интервью предположил, что Израиль будет нести ответственность за безопасность в секторе Газа в течение «неопределенного периода».

После этого госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США не согласны с любой «реоккупацией» сектора Газа. С аналогичным заявлением выступил и главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Напряженные разговоры подчеркивают риски стратегии администрации Байдена. В значительной степени США рассчитывали, что общественное мнение на Западе будет на стороне Израиля. Однако с ростом количества военных преступлений Израиля в Газе и большого числа погибших мирных жителей Газы — с 7 октября в секторе погибли свыше 11 тыс. человек — общественное мнение в США и странах Европы начало задавать вопросы по поводу правомочности действий Израиля.

США секретно поставляют оружие Израилю

Несмотря на то, что Белый дом непублично начинает критиковать курс Нетаньяху, когда дело касается военной поддержки, тут США по-прежнему выполняют все запросы Израиля на поставки оружия. Вашингтон до сих пор не выдвигал каких-либо условий или угроз своему ключевому партнеру в регионе.

На этой неделе ведущие общественные и правозащитные организации США обратились к министру обороны США Ллойду Остину с призывом не поставлять Израилю 155-мм артиллерийские снаряды. Правозащитники отмечают: израильская армия может использовать это оружие для ударов по гражданскому населения в Газе, что еще больше ухудшит гуманитарную ситуацию в секторе.

Минобороны США без публичного объявления увеличило поставки военной помощи в Израиль. Причем поставки выходят за пределы ранее заявленного пакета помощи. США передают израильской стороне боеприпасы и ракеты почти ежедневно, отмечает агентство.

В частности, Пентагон поставил Израилю ракеты с лазерной наводкой для парка боевых вертолетов Apache, а также 155-мм снаряды, приборы ночного видения, боеприпасы для уничтожения бункеров и новые армейские машины. Хотя ранее Минобороны США согласовало лишь передачу ракет-перехватчиков для системы ПВО «‎Железный купол»‎ и умных бомб Boeing Co.

По состоянию на конец октября Вашингтон передал Израилю все 36 тыс. запрошенных снарядов к 30 мм пушкам, 1800 противобункерных боеприпасов M141 и не менее 3500 приборов ночного видения. В Пентагоне отметили, что будут использовать все меры, чтобы гарантировать «безопасность Израиля и его возможность защищаться‎»‎.