Европейские союзники Украины обеспокоены тем, что США могут оставить Киев без достаточной помощи для продолжения войны с Россией.

«Меня беспокоят внутриполитические дебаты по поводу Украины в США», — заявил глава МИД Латвии Кришьянис Кариньш. — «Похоже, что некоторые участники дебатов забывают о важности для американской безопасности сохранения своей ведущей роли в мире и в НАТО».

«У США достаточно военной мощи, чтобы помочь израильским вооруженным силам, а также Украине, но на данный момент кажется, что на решения США влияет больше внутренняя политика, а не реальная ситуация на полях сражений», — заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

По его словам, России выгодно, что глобальное внимание сместилось в сторону войны между Израилем и Палестиной, а «США заняты своими проблемами».

Задержки с финансированием Украины «уже влияют на нашу [США] способность дать Украине все, что ей нужно», заявил 13 ноября советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан.

Споры в Конгрессе по поводу бюджета

Глава Белого дома ранее предложил свой законопроект о выделении $106 млрд союзникам Вашингтона. Из этой суммы $60 млрд должны пойти Киеву, $14 млрд — Израилю. Однако республиканцы в Палате представителей отказались согласовать объединение помощи Украине и Израилю в одном пакете. После этого спикер Палаты Майк Джонсон представил компромиссный план, из которого вовсе исключил финансирование двух союзников США. План получил поддержку большинства в Палате, а также в Сенате.

Все больше консервативных республиканцев во главе с экс-президентом Дональдом Трампом выступает против предоставления дополнительной помощи Украине. Главный кандидат от Республиканской партии на предстоящих в 2024 президентских выборах Трамп неоднократно критиковал законодателей за предоставление помощи Киеву. Вместо этого, утверждает политик, Вашингтону необходимо тратить деньги на решение внутренних проблем, в частности, разобраться с нелегальной миграцией.

Некоторые законодатели среди республиканцев и демократов предложили сложную схему, согласно которой Вашингтон продаст конфискованные российские активы и использует полученные средства для финансирования Украины. Однако эта схема до сих пор не нашла поддержку большинства в Конгрессе.

Помощь Израилю

Несмотря на то что Пентагон начал ограничивать военную помощь Украине из-за задержек с финансированием в Конгрессе, военное ведомство незаметно увеличило военную помощь Израилю, уточняет Bloomberg. Министерство обороны США без публичной огласки выполнило все запросы Израиля, в том числе на поставку 155-мм снарядов — в них отчаянно нуждаются украинские силы. Однако вместо Киева сейчас Вашингтон выбрал направить помощь израильтянам, отмечает агентство.

Обеспокоенность по поводу сокращения финансирования Украины со стороны США возникла еще и на фоне споров внутри ЕС. Чиновники в Брюсселе изо всех сил пытаются договориться о различных денежных пакетах для Киева. Однако политики наталкиваются на сопротивление некоторых лидеров, в частности, против выделения помощи Украине выступает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Как подчеркивает Bloomberg, ЕС уже провалил задачу поставить Украине 1 млн артиллерийских снарядов к концу марта, несмотря на рост производства оружия в Европе.

Страны ЕС рассматривают запасной план оказания помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущий пакет помощи в размере $54,3 млрд. Планируется создать отдельный фонд в размере $22 млрд в течение четырех лет для возмещения расходов ЕС на военную помощь Киеву. Однако согласование этого плана также затянется — в итоге Украина оказалась в положении, когда важнейшие союзники сокращают финансирование, не предоставляя каких-либо альтернатив.