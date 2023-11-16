Вашингтон пытается сколотить коалицию на Корейском полуострове. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен впервые за 2,5 года прилетел с визитом в Сеул. Вслед за ним в Южную Корею отправился американский министр обороны Ллойд Остин.

Эти визиты, а также совместные американо-южнокорейские учения авиации Vigilant Defense в штыки восприняли в КНДР. Однако США пытаются укрепиться в регионе для противодействия не только Пхеньяну, но и России с Китаем.

Обеспокоенность растет

«У нас есть реальное беспокойство относительно любой поддержки программ баллистических ракет Северной Кореи, ее ядерных технологий, ее космического потенциала. Мы работаем над тем, чтобы... выявить, разоблачить и, при необходимости, противодействовать этим усилиям», — заявил глава американского Госдепа Энтони Блинкен во время визита в Южную Корею.

Он добавил, что Вашингтон совместно с Сеулом и Токио уже предпринимают шаги для того, чтобы улучшить совместное реагирование «посредством обмена данными в режиме реального времени» для предупреждения о ракетном нападении КНДР и противодействия кибердеятельности со стороны Северной Кореи.

Госсекретарь США прилетел в Сеул в рамках общего турне по Азии и Ближнему Востоку на переговоры с министром иностранных дел Южной Кореи Пак Чином.

Как подчеркнули в сообщении южнокорейского внешнеполитического ведомства, стороны обсудили ситуацию в регионе и мире, а также «сосредоточились на укреплении альянса двух стран на фоне потенциальной ядерной угрозы КНДР и растущей обеспокоенности по поводу военных связей Пхеньяна с Москвой».

Стороны уверены, что Россия и Северная Корея наращивают военное сотрудничество. Москва и Пхеньян это отрицают. Однако Вашингтон, Сеул и Токио выступили с совместным заявлением, в котором осудили активное взаимодействие двух стран. В сентябре лидер КНДР Ким Чен Ын посещал Москву, а главы МИД и Минобороны России Сергей Лавров и Сергей Шойгу недавно прилетали в Пхеньян.

В Вашингтоне и Сеуле обеспокоены передвижением судов между портами РФ и КНДР, на борту которых, как считают в Южной Корее и США, находились контейнеры с оружием. Установить, что именно было в ящиках, так и не удалось, однако американские власти уверены, что Пхеньян поставляет Москве оружие для войны в Украине. РФ в ответ передает КНДР современные технологии, считают в Вашингтоне.

Помимо этого, в Сеуле со ссылкой на данные разведки, сообщили о подготовке Пхеньяном очередного запуска шпионского спутника при технической поддержке России.

Сигнал Китаю

В октябре американский бомбардировщик B-52, способный нести ядерное оружие, впервые совершил посадку на территории Республики Корея. В том же месяце южнокорейский город Пусан посетила американская авианосная ударная группа во главе с атомным авианосцем Ronald Reagan. А в начале ноября завершились совместные американо-южнокорейские учения авиации Vigilant Defense с привлечением около 130 самолетов.

Вслед за Блинкеном Сеул посетил еще один высокопоставленный американский чиновник — министр обороны США Ллойд Остин для того, чтобы провести переговоры с южнокорейским коллегой Син Вон Сиком. Стороны интересует укрепление расширенного сдерживания, под которым подразумевается готовность Вашингтона применить все средства, включая ядерные, для защиты союзника.

Главы Минобороны подписали обновленную «адаптированную стратегию сдерживания» (TDS) в отношении КНДР. «Вместе мы продолжали добиваться исключительного прогресса по всем этим приоритетам альянса в этом году. И мы стремимся работать более тесно, чем когда-либо, со странами-единомышленниками, включая Японию, — заявил Остин, находясь в Сеуле. Он также подчеркнул готовность Вашингтона задействовать весь свой ядерный и неядерный потенциал для защиты Южной Кореи.

В Северной Корее действия американских властей осудили. Местные СМИ сообщили, что «поездки Блинкена и Остина сгущают тучи войны» на Корейском полуострове. Обычно визиты представителей Вашингтона в Южную Корею, Японию, на Тайвань стоит расценивать как сигнал Пекину, что США остаются важным стратегическим союзником Сеула, Токио и Тайбэя в Азиатско-Тихоокеанском регионе и стараются создать антикитайский фронт.

Однако в Южной Корее не раз отмечали, что не хотели бы втягиваться в блоковое противостояние в регионе и портить экономические отношения с КНР. Осложняет ситуацию и то, что на страну, считающуюся крупнейшим среди американских союзников производителем некоторых видов вооружений, в том числе для сухопутных войск, оказывается давление в вопросе поставок вооружения для Киева.

Мечты о новом альянсе

Директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Василий Кашин в беседе с TRT на русском уточнил, что Южная Корея хотя и не поставляет вооружение Украине напрямую, играет очень важную роль в перевооружении восточноевропейских стран, которые отдают свое оружие Украине.

Например, Польша отдает Киеву большое количество вооружений, но на их место приходят те, что Варшава закупает у Сеула. «США пытаются активизировать свои связи с союзниками в Азии, особенно с такими ключевыми, как Япония и Южная Корея, странами с очень большим военным и военно-промышленном потенциалом. Вашингтону важно повысить уровень сотрудничества с ними, получить их полное содействие своей политике и двигаться в направлении развития трехстороннего сотрудничества», — пояснил политолог.

Он добавил, что в западном мире среди союзников США на самом деле немного государств с серьезными возможностями наращивания военного производства. По его словам, именно поэтому в регион так часто совершаются визиты американских высокопоставленных чиновников и проводятся военные мероприятия. «Это делается для того, чтобы показать, что США — надежный союзник для этих стран, опора, что они смогут помочь в обеспечении их безопасности», — отметил эксперт.

В США надеются на появление в Азии нового альянса — структуры, которая позволит им управлять своей сетью союзов как единым целым. Пока есть только система двусторонних союзов, резюмировал аналитик.