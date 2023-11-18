ПОЛИТИКА
1 МИН ЧТЕНИЯ
Палестинский Красный Полумесяц призвал срочно защитить больницу «Аль-Ахли»
Гуманитарные сотрудники в больнице «Аль-Ахли» в Газе попали под интенсивные израильские бомбардировки и обстрелы
Палестинский Красный Полумесяц призвал срочно защитить больницу «Аль-Ахли»
Фото: AA / Others
18 ноября 2023 г.

Палестинский Красный Полумесяц призвал срочно вмешаться в ситуацию вокруг баптистской больници «Аль-Ахли» на севере сектора Газа в связи с массированными бомбардировками армии Израиля.

«Команды скорой медицинской помощи Палестинского Красного Полумесяца оказались в затруднительной ситуации в баптистской больнице «Аль-Ахли» из-за интенсивных израильских бомбардировок и обстрелов израильских военных», — говорится в сообщении организации, которое приводит агентство Анадолу.

Палестинский Красный Полумесяц призвал обеспечить защиту медицинских бригад.

В своем заявлении от 16 ноября Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что израильские танки окружили баптистскую больницу «Аль-Ахли» на севере Газы.

Как писал TRT на русском, все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us