Палестинский Красный Полумесяц призвал срочно вмешаться в ситуацию вокруг баптистской больници «Аль-Ахли» на севере сектора Газа в связи с массированными бомбардировками армии Израиля.

«Команды скорой медицинской помощи Палестинского Красного Полумесяца оказались в затруднительной ситуации в баптистской больнице «Аль-Ахли» из-за интенсивных израильских бомбардировок и обстрелов израильских военных», — говорится в сообщении организации, которое приводит агентство Анадолу.

Палестинский Красный Полумесяц призвал обеспечить защиту медицинских бригад.

В своем заявлении от 16 ноября Палестинский Красный Полумесяц сообщил, что израильские танки окружили баптистскую больницу «Аль-Ахли» на севере Газы.

Как писал TRT на русском, все медицинские учреждения в северной части сектора Газа и его столице, кроме больницы «Аль-Ахли», были вынуждены прекратить работу на фоне нехватки топлива и медицинских материалов.