Правительство Израиля обратилось к услугам национального производителя шпионского программного обеспечения (ПО) NSO Group якобы для того, чтобы отслеживать локацию заложников, находящихся в руках ХАМАС. Об этом сообщили источники издания Axios, уточнив, что несколько силовых ведомств уже начали активно использовать продукцию фирмы в рамках крупномасштабного наступления израильской армии на эту часть Палестины.

Вероятно, речь идет о вредоносной программе Pegasus, которую можно незаметно внедрить в смартфоны и компьютеры. «Думаю, что люди из правительства — как в Израиле, так и за его пределами — и общественность теперь гораздо лучше понимают ценность этих инструментов и зачем они нужны», — заявил источник Axios, близкий к NSO, оправдывая тотальный шпионаж.

В то же время он попытался уклониться от конкретного ответа на вопрос, дало ли правительство во главе с Биньямином Нетаньяху какие-либо гарантии, что шпионская программа не будет использоваться в целях установки массового контроля за всем палестинским населением.

Особенно обращает на себя внимание то, что пару лет назад NSO была замечена в преследовании палестинских правозащитников. Вместе с тем представители NSO запросили Госдепартамент об организации срочной встречи с главой ведомства Энтони Блинкеном и другими официальными лицами.

Такое послание дипломатическому корпусу было направлено от лица компании лоббистом Тимоти Дикинсоном. Его текст находится в базе данных Минюста США, в соответствии с требованиями Закона о регистрации иностранных агентов (FARA), убедился TRT на русском.

«Пишу от имени NSO Group, чтобы срочно запросить возможность обсудить с госсекретарем Блинкеном и должностными лицами Государственного департамента важность технологий киберразведки в свете серьезных угроз в сфере безопасности», — говорится в письме Дикинсона.

Отдельно упоминается то, что актуальность такого ПО создал сам факт израильского вторжения в Газу. Запрос можно считать одним из элементов масштабной кампании по отмыву репутации не только NSO, но и правительства Израиля, которое годами негласно поддерживало и стимулировало индустрию создания вредоносных программ.

Попадание в черные списки

NSO систематически подвергалась критике на международном уровне за предоставление компаниям и правительствам технологий наблюдения, которые пускались в ход для слежки за журналистами, политическими диссидентами и правозащитниками. И речь не только об оппозиции.

В 2021 году французская неправительственная организация Forbidden Stories и 17 СМИ различных стран обнародовали результаты расследования, согласно которым ряд государств инициировал наблюдение за десятками тысяч людей по всему миру, внедряя в их смартфоны программу Pegasus. Среди мишеней, как отмечала британская газета The Guardian, оказался ряд руководителей международных организаций, политиков и мировых лидеров.

В этих обстоятельствах Министерство торговли США 3 ноября 2021 года пошло на включение в свой список структур, «вовлеченных в деятельность, противоречащую интересам в сфере национальной безопасности или внешней политики США», четырех юридических лиц, среди которых фигурировала и NSO.

Американский официоз в своем специальном заявлении по этому поводу уточнял, что израильская компания занесена в перечень из-за «свидетельств того, что она разрабатывает шпионские программы и снабжает ими правительства других стран». Соответствующее ПО, подчеркивали чиновники, «используются вредоносным образом в отношении чиновников, журналистов, бизнесменов, активистов, ученых и сотрудников посольств».

Внесение NSO в черный список автоматически установило запрет для американских компаний на взаимодействие с израильским производителем. В свое время на нарушение этого правила едва не пошла военно-промышленная фирма L3Harris, которая пыталась вести деловые контакты с NSO уже после санкций. Целью переговоров было открытие доступа к американским технологиям, однако диалог был моментально прекращен после того, как профильные ведомства США дали понять, что это повлечет за собой для L3Harris серьезные последствия.

Для сотрудников NSO американские санкции стали огромным ударом, который повлек за собой расходы. По независимым оценкам, для того чтобы обратить вспять эту негативную тенденцию, представители NSO за эти годы потратили на лоббистов около $1,5 млн. Это сравнительно больше, чем тратит на услуги лоббистских бюро правительство Израиля, один из наиболее крупных интересантов в сфере покупки влияния в Вашингтоне.

Подкупить Конгресс

В регистрационной заявке Дикинсона, которая находится в базе Минюста США и с которой ознакомился TRT на русском, говорится, что лоббист берет на себя «юридический консалтинг и поддержку» для того, чтобы руководство NSO смогло найти контакт с представителями деловых кругов Америки, с официальными лицами администрации президента США Джо Байдена и другими людьми, обладающими влиянием.

Другой активный игрок, действующий от лица NSO, — лоббистская контора Pillsbury Winthrop Shaw Pittman, свидетельствует документация на базе Минюста США.

Из отчетов о ее активности можно сделать вывод, что она взяла на себя основную тяжесть в рамках кампании по укреплению позиций израильского производителя шпионских программ на Капитолийском холме. В фокусе ее внимания находились в основном члены Республиканской партии, демонстрирующие безапелляционно произраильские взгляды.

Источники американских СМИ утверждают, что отдельно администрацию президента США в необходимости повторно легализовать NSO пытаются убедить европейские официальные лица. Это несмотря на то, что чиновники ЕС сами массово становились жертвами программы Pegasus.

«Участие NSO в усилиях израильского правительства по поиску граждан в Газе, похоже, является попыткой компании восстановить свой имидж в условиях кризиса, — заявил изданию The Intercept Адам Шапиро, представитель некоммерческой правозащитной организации «Демократия для арабского мира сейчас». — Но должен прозвучать сигнал тревоги, что группа NSO была завербована для участия в военных действиях Израиля».

Отдельно Шапиро обращает внимание на то, что руководство NSO до внесения в черные списки Минторга США годами нарушало американское законодательство о регистрации иностранных агентов, действуя нелегально от лица использующего его продукцию израильского правительства.

«Судя по документам FARA, может сложиться впечатление, что NSO была заурядной частной корпоративной организацией, — рассуждает Шапиро. — Но, учитывая его роль в развитии шпионского ПО, понимание государственного контроля действительно важно».

Проблема NSO экзистенциально важна, учитывая то, к какой судьбе армия Израиля готовит оккупированные в Газе территории. Репутация компании недвусмысленно дает понять, что эта часть Палестины может оказаться за колючей проволокой цифрового концлагеря