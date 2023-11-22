Пятая Республика обязалась принимать участие в модернизации вооруженных сил Армении в ходе визита главы МИД Франции Катрин Колонны в сентябре этого года. Министр иностранных дел тогда пообещала безвозмездную помощь и долгосрочные военные контракты.

Уже через месяц Ереван и Париж подписали соответствующее соглашение. Как пояснил министр вооруженных сил Франции Себастьян Лекорню, его страна должна поставить Армении три радара GM200 и ракеты Mistral, а также помочь Еревану в реформировании вооруженных сил.

Помимо этого, при посольстве была создана новая оборонная миссия, которая по словам Лекорню, «будет помогать ВС Армении и властям в вопросах обороны и защиты». «Военный атташе будет направлен в посольство Франции в Ереване. Также мы вскоре откроем наше консульство в Сюникской области», — пояснили во французском МИД.

А президент страны Эммануэль Макрон отметил, что Париж «внимательно следит за вопросом сохранения территориальной целостности Армении». Французские СМИ писали, что бронемашины Bastion изначально предназначались для Украины, однако власти посчитали их плохо защищенными от противотанковых ракет и артиллерийского огня.

В начале октября Колонна заявила в Ереване, что попросила верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля включить Армению в число «бенефициаров Европейского мирного механизма» — то есть в систему финансирования внешних расходов, включая военные и оборонные.

Военные поставки из разных стран

В последнее время военный бюджет Армении стал расти. В 2022 году страна тратила на оборону $700-800 млн, в 2023-м — $1,2 млрд, в следующем году запланировано израсходовать $1,4 млрд. Армянские власти решили диверсифицировать оборонную политику.

Ранее премьер-министр страны Никол Пашинян назвал «стратегической ошибкой» зависимость Еревана в сфере безопасности только от России. В ноябре армянские власти подписали контракт с Нью-Дели на покупку системы борьбы с беспилотниками ZADS (Zen Anti-Drone System) на сумму $41,5 млн.

За год до этого индийские СМИ сообщали, что страна поставит Армении реактивные системы залпового огня Pinaka и боеприпасы на сумму $244,7 млн. В настоящее время Армения все сильнее отдаляется от Москвы. Никол Пашинян решил не ехать на саммит Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), который пройдет 23 ноября в Минске. Причину такого решения в Ереване уточнять не стали.

Как отреагировали в Баку

В Азербайджане обвинили Францию в «деструктивной деятельности в регионе», подчеркнув, что подобные шаги «служат политике военизации Армении». «Ереван и Париж должны положить конец политике вооружения и милитаризации в регионе, должны окончательно понять, что в регионе нет альтернативы миру и сотрудничеству», — заявил пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Айхан Гаджизаде.

Официальный представитель азербайджанского МИД отметил, что на фоне клеветнической кампании Парижа против Баку эти действия свидетельствуют о том, что «Франция исходит из ошибочных интересов». «Эти шаги Франции, позиционирующей себя как пропагандиста международного права, сторонника мира и стабильности в регионе, серьезным образом ставят под вопрос усилия по нормализации отношений на основе взаимного признания суверенитета, территориальной целостности и международных границ государств и служат обострению ситуации», — подчеркнул дипломат.

Депутат Милли Меджлиса Джаваншир Фейзиев отметил, что, помимо Франции и Индии, помогать усилению Армении в военно-техническом плане также пообещала Канада.

По мнению политика, целью этих государств является не восстановление мира и стабильности в регионе, а собственное усиление на Южном Кавказе. «Очевидно, что активизация третьих сторон в зоне завершенного конфликта в одном шаге от заключения мира направлена вовсе не на то, чтобы способствовать установлению мира между Азербайджаном и Арменией. Целью является внедрение собственных сил в Южный Кавказ для обеспечения своих гегемонистских интересов в регионе», — уверен депутат.

Интересы Франции в регионе

Ничего удивительного в таком сближении между Парижем и Ереваном нет, отметил в беседе с TRT на русском политолог Наир Алиев. «Франция и Армения называют друг друга сестринскими странами. Во Франции 600-тысячная армянская диаспора. Это, конечно же, голоса избирателей. Эта диаспора вовлечена во все государственные структуры.

Отношение Макрона к Армении тоже известно. Несколько месяцев назад он сделал заявление, суть которого в том, что он даже больше армянин, чем Пашинян. Это о многом говорит», — полагает специалист. Аналитик добавил, что практическая реализация поставки военной техники — это новое, хотя в общем-то ожидаемое событие.

«20 машин ничего не решают на возможном поле боя, хотя я не представляю, что будет еще какая-то война. Азербайджан все свои задачи выполнил, восстановил суверенитет. Угрозы войны нет, если только Армения не захочет реванша. Bastion — старые машины, от них отказалась Украина. Ереван решил их взять, это его право», — пояснил специалист.

При этом Алиев добавил, что поставки бронемашин Bastion все же настораживают, ведь за ними может последовать что-то еще. «Самое главное — это то, что Франция пытается усилить свое присутствие в Армении. Сначала это была и продолжается европейская наблюдательная миссия на два года. Первый год уже истекает. Миссия все время расширяется: там и французы, и немцы, недавно добавились канадцы. Многие эксперты отмечают, что в этой миссии в основном разведчики, а не какие-то абстрактные наблюдатели», — рассказал собеседник.

Он подчеркнул, что в Азербайджане понимают, какую политику проводит Франция. «Именно из-за Парижа практически перестала работать европейская переговорная площадка. Действия Макрона фактически нивелировали ее значимость для мирного урегулирования между Арменией и Азербайджаном. Франция скорее всего продолжит действовать в этом направлении», — уверен эксперт.

Сдержать Турцию и вытеснить Россию

Доктор экономических наук, азербайджанский эксперт Ильгар Велизаде в разговоре с TRT на русском отметил, что сотрудничество Франции и Армении в военной области — чувствительной сфере для безопасности в регионе — может осложнить ситуацию.

«К большому сожалению, речь идет о создании в регионе еще одного военного плацдарма для Франции, если брать в более широком смысле, то для западных стран. Там действует еще европейская полувоенная миссия наблюдателей. За чем конкретно они наблюдают, не совсем понятно, но то, что это люди — военные в отставке и некоторые из них имеют отношение к деятельности европейских спецслужб, в этом нет никаких сомнений», — пояснил он.

Аналитик отметил, что французское военно-техническое, а в перспективе всеобъемлющее военное присутствие в регионе направлено против интересов региональных игроков. «В данном случае соглашение о мире с Арменией не подписано и формально Баку и Ереван все еще находятся в состоянии войны. Поскольку точка в политико-правовом урегулировании этих постконфликтных моментов не поставлена, вопросы остаются открытыми. Помогая Армении, Франция фактически выступает против интересов Азербайджана», — пояснил специалист.

Политолог добавил, что в более широком смысле действия Парижа повышают региональную напряженность, поскольку союзником Баку является Анкара, и действия Армении, направленные против Азербайджана, фактически направлены и против интересов Турции. А Франция, участвуя в этом, фактически ставит себя на сторону противников Азербайджана и Турции. «К тому же Армения — член ОДКБ, имеет соответствующие обязательства в рамках Организации и в рамках двусторонних отношений с Москвой в сфере военной безопасности. А здесь подразумевается сотрудничество с одной из стран НАТО, что тоже вызывает вопросы», — считает Велизаде.

Он добавил, что Франция хочет усилиться в военно-политическом плане в Армении и таким образом использовать страну «в качестве трамплина для своего присутствия в регионе Южного Кавказа». «Если брать шире, то в Юго-Западной Азии. Французское присутствие, как они предполагают, будет долговременным и в какой-то степени многофункциональным. С одной стороны, Париж стремится вытеснить Россию из региона, с другой — влиять на Азербайджан и Турцию», — полагает политолог.

Французы предполагают, что будут стимулировать различные геополитические процессы со своим участием в регионе, считает он. «В частности, есть такой треугольник, как Армения, Греция, Кипр. Франция может как-то стимулировать военное сотрудничество Армении с этими странами в своих интересах. Есть у них другие долгосрочные планы. Все это заточено на то, чтобы как-то сдерживать растущее влияние Турции в регионе, вытеснить Россию и заменить собой», — резюмировал эксперт.