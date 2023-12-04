Специальная рабочая группа в Дагестане займется трудоустройством прибывших в регион беженцев из Палестины, сообщили в понедельник в пресс-службе главы республики.

Начиная с 25 ноября в Дагестан прибыли четыре группы эвакуированных из сектора Газа — всего более 150 человек, в том числе свыше 70 детей. Они проживают на одной из баз отдыха, где развернут пункт временного размещения.

«Некоторые из вынужденных переселенцев рассматривают возможность трудоустройства в Дагестане. Этой работой займется специально созданная рабочая группа», — приводит сообщение пресс-службы агентство РИА Новости.

Отмечается, что среди беженцев в том числе врачи высшей категории, преподаватели, переводчики, лингвисты.

«Люди настроены на новую жизнь, и мы им должны помочь организовать эту жизнь», — сказал глава республики Сергей Меликов на совещании по актуальным вопросам.

Ранее министр образования и науки Дагестана Яхья Бучаев сообщил, что прибывших в регион палестинских детей устроят в школу и детсад в селе Гамиях.

Как писал TRT на русском, в середине ноября Дагестан отправил жителям сектора Газа, пострадавшим в ходе обострения палестино-израильского конфликта, более 30 тонн гуманитарной помощи.