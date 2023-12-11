Министерство здравоохранения сектора Газа обновило данные о погибших в результате израильско-палестинского конфликта. Израильская агрессия в секторе Газа на данный момент привела к гибели 18 205 человек, передает агентство TRT Haber со ссылкой на заявление ведомства.

В публикации уточняется, что только за последние сутки израильские силовики убили 208 человек.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 70% убитых — женщины и дети. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 минут в Газе умирает один ребенок.

«Считаю, что мы близки к самому мрачному моменту в истории человечества. Нам требуется постоянное прекращение огня», — заявил представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

Действия Израиля все чаще подвергаются критике даже со стороны союзников. Израиль «проигрывает войну» в глазах мирового общественного мнения из-за ударов по мирному палестинскому населению, заявил сенатор от штата Вермонт, независимый кандидат Берни Сандерс.