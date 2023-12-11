ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Число погибших в секторе Газа превысило 18 тысяч человек
Израильские военные ежедневно убивают сотни мирных палестинцев, подавляющее большинство жертв — женщины и дети
Число погибших в секторе Газа превысило 18 тысяч человек
Сектор Газа / Others
11 декабря 2023 г.

Министерство здравоохранения сектора Газа обновило данные о погибших в результате израильско-палестинского конфликта. Израильская агрессия в секторе Газа на данный момент привела к гибели 18 205 человек, передает агентство TRT Haber со ссылкой на заявление ведомства.

В публикации уточняется, что только за последние сутки израильские силовики убили 208 человек.

По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 70% убитых — женщины и дети. Более того, по данным Всемирной организации здравоохранения, каждые 10 минут в Газе умирает один ребенок.

«Считаю, что мы близки к самому мрачному моменту в истории человечества. Нам требуется постоянное прекращение огня», — заявил представитель ВОЗ на оккупированной палестинской территории Ричард Пеперкорн.

Как писал TRT на русском, 1 декабря израильская армия объявила об окончании перемирия в Газе и возобновлении боевых действий. При этом Израиль начал наносить удары не только по северной, но и по центральной части сектора Газа.

При этом 4 декабря Израиль объявил о расширении наземной операции на юг Газы. В частности израильские войска продвигаются в южную часть палестинского эксклава в район города Хан-Юнус.

Действия Израиля все чаще подвергаются критике даже со стороны союзников. Израиль «проигрывает войну» в глазах мирового общественного мнения из-за ударов по мирному палестинскому населению, заявил сенатор от штата Вермонт, независимый кандидат Берни Сандерс.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us