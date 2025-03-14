Рейтинги взлетели

Президент США Дональд Трамп, сам того не желая, помогает зарубежным лидерам набирать популярность. Его довольно жесткая манера общения и постоянные разногласия с ведущими политиками из стран, считающихся союзниками США, приводят к тому, что эти главы государств и правительств начинают выглядеть в глазах своего населения как защитники национальных интересов.

Например, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и канадские либералы, которые еще недавно теряли поддержку, теперь снова на подъеме — во многом благодаря конфликтам с американским лидером.

Рейтинг главы британского правительства Кира Стармера подскочил на 10% после возвращения Дональда Трампа в Белый дом, достигнув 30%. Для премьера, который никогда не был особенно популярен, это серьезный успех. Как пишут западные СМИ, это связано с тем, что политик попытался выступить посредником между Украиной и США, смог найти общий язык с американским лидером, не отказываясь при этом от поддержки Киева.

Британский премьер сделал ход конем: он заявил, что помощь Украине необходимо продолжать, несмотря на позицию США. Это заявление нашло отклик не только у обычных граждан, но и у депутатов Палаты общин.

Британцы также оценили решимость Стармера противостоять угрозам Трампа ввести пошлины на товары из Соединенного Королевства, посчитав его более сильным и решительным лидером, способным отстаивать интересы страны.

30% британцев теперь полагают, что внешнюю политику страны лучше доверить лейбористам, а не консерваторам, их поддерживает 18% населения. Рейтинг неодобрения Стармера упал с 33% до 23%. Хотя многие британцы по-прежнему критикуют его за внутреннюю политику, общее отношение к нему улучшилось. И это при том, что консерваторы всегда считались более сильными в вопросах обороны и внешней политики.

Британцы уверены, что Киру Стармеру удалось выстроить хорошие отношения с Трампом, а для них это важно. После Brexit Лондон надеется избежать американских пошлин на европейские товары и заключить торговую сделку, которую Трамп обещал еще экс-премьеру Борису Джонсону.

Теперь рейтинг британского премьера напрямую зависит от Дональда Трампа, который влияет не только на мировую политику, но и на внутренние дела других стран.

Сплотились вокруг флага

Аналогичная история происходит в Канаде. Либеральная партия, которая после почти десяти лет правления премьер-министра Джастина Трюдо казалась обреченной на поражение, теперь снова в игре. Трюдо, чья популярность упала до рекордно низкого уровня, ушел в отставку.

Парламентские выборы в Канаде изначально должны были пройти в октябре, но теперь скорее всего их назначат на середину апреля.

Еще недавно консерваторы под руководством Пьера Пуальевра казались безоговорочными фаворитами. Их отрыв от либералов достигал 26%, а победа была делом времени. Но тут вмешался Трамп. Его пренебрежительные высказывания в адрес Канады — он называет ее «51-м штатом» и угрожает торговой войной — вызвали волну недовольства среди канадцев.

Либералы вдруг стали восприниматься как защитники национальных интересов, они смогли сократить отставание, а по некоторым опросам даже вышли вперед. Теперь у них есть шанс обойти консерваторов на выборах.

Аналитики полагают, что это классический случай «сплочения вокруг флага»: канадцы не хотят, чтобы их страну воспринимали как придаток США.

Либералов вместо Трюдо возглавил экономист Марк Карни, он будет занимать кресло премьер-министра до проведения досрочных парламентских выборов. У него нет большого политического опыта, но он разбирается в финансах и знает, как управлять экономикой в кризисных условиях.

Это важно сейчас, когда Канада стоит на пороге торговой войны с США. С самого начала своей кампании Карни позиционировал себя как человека, который сможет договориться с Трампом. Он уже проходил через серьезные испытания: мировой финансовый кризис 2008 года и Brexit.

Его оппонент, лидер консерваторов Пьер Пуальевр, не может похвастаться таким же экономическим опытом. Зато он мастер политических маневров, умело сочетая популистские лозунги с умеренной позицией по миграции. Это помогало ему удерживать симпатии умеренных избирателей.

Но теперь его стратегия может дать сбой: критика Трюдо уже не работает, а самого Пуальевра называют «местным Трампом» из-за схожести их риторики, и это сравнение работает против него. К тому же, за Пуальевра открыто выступает предприниматель, IT-инноватор, ныне возглавляющий Департамент эффективности правительства США (DOGE) Илон Маск, что тоже не помогает ему завоевать симпатии канадцев.

Обратный эффект

Те, кого поддерживают Трамп и его администрация, порой могут оказаться в неловком положении. Например, глава британской Реформистской партии Найджел Фарадж. Когда Трамп только пришел к власти, рейтинги Фараджа были высокими.

Даже ходили слухи, что реформисты могут стать второй по силе партией в стране. Но сейчас, по данным YouGov, Фарадж теряет популярность, и во многом это связано с тем, что 80% британцев негативно относятся к Трампу. Так что симпатии президента США могут скорее навредить кандидатам, а противостояние американскому лидеру — наоборот, укрепить их позиции.

Доцент Университета Джорджа Мейсона, специалист по канадской политике Делтон Дейгл считает, что Дональд Трамп спровоцировал волну антиамериканских настроений в Канаде.

«Этот сдвиг начался еще до инаугурации Трампа. В период с начала января по сегодняшний день вы можете увидеть устойчивый рост поддержки либералов и снижение поддержки консерваторов. Эффект сплочения был реальным, оказав существенное влияние на опросы общественного мнения», — пояснил эксперт.

Профессор, преподаватель политологии Университета Британской Колумбии Терри Гивенс уверена, что власти США всегда будут сильно влиять на политику Канады.

«Отношения между странами уже не могут быть прежними, даже после того, как закончится пребывание Трампа в Белом доме. Я не думаю, что Канада, да и, честно говоря, Европа тоже, когда-либо будут доверять США так, как раньше», — подытожила аналитик.



