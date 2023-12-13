Совет Безопасности (СБ) ООН не смог принять подготовленный ОАЭ проект резолюции по ситуации в секторе Газа, содержащий требование о немедленном прекращении огня. Причиной стало решение США воспользоваться своим правом вето. Блокировка документа не только спровоцировала волну критики в адрес администрации президента Джо Байдена, но и возобновила дискуссию о надежности, сбалансированности и инклюзивности существующей системы голосования на международной площадке.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил сожаление в связи с тем, что прекращение огня в секторе Газа было отклонено всего единственным голосом против. Он обратил внимание на то, что обязанностью СБ ООН является «поддержание глобального мира и стабильности», заявив, что с 7 октября структура стала защищать интересы Израиля.

«Совет Безопасности ООН должен быть реформирован, это стало обязательным условием. Человечество не сможет добиться чего-либо с такой Организацией Объединенных Наций и Советом Безопасности», –– отметил президент Турции.

Эрдоган заявил, что решения этой площадки и дальше будут углублять кризис доверия к всемирной организации. Объясняя причины наложения вето, заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд выразил уверенность, что представленная гуманитарная резолюция «оторвана от реальности».

Вместе с тем он не стал скрывать, что Вашингтон не удовлетворило то, что в тексте документа отсутствует подтверждение права Израиля на «самооборону». Американскую сторону не остановило даже то, что в проекте резолюции упоминается письмо генсека ООН Антониу Гутерриша, который со ссылкой на статью 99 Устава ООН обратил внимание СБ ООН на ужасающую гуманитарную ситуацию в секторе Газа и страдания палестинского народа, подвергающегося ежедневным пыткам.

Итоги голосования были опротестованы движением ХАМАС, которое назвало США «партнером и соучастником убийств палестинского народа посредством военной и политической поддержки оккупации и продолжающейся войны».

Иная ситуация произошла 12 декабря в Генассамблее (ГА) ООН, которая большинством голосов выступила за принятие представленной Египтом и Мавританией резолюции, содержавшей требование о немедленном прекращении огня. Поправки американских дипломатов, пытавшихся внести в документ требование осудить действия ХАМАС, были отвергнуты.

Дебаты о расширении

Дискуссии о том, как необходимо модернизировать СБ ООН, ведутся по разным направлениям. Вопрос о расширении состава структуры был внесен в повестку ГА ООН в 1979 году. Только в 1993-м ГА созвала Рабочую группу для рассмотрения возможной реформы. Итогом ее деятельности стала резолюция ГА 53/30 от 23 ноября 1998 года, которая постановила «не принимать никакой резолюции и никакого решения по вопросу о справедливом представительстве в СБ и расширении его членского состава и по связанным с этим вопросам, если за это не будут поданы по крайней мере две трети голосов ГА».

В 2005 году занимавший на тот момент пост генсека ООН Кофи Аннан обнародовал доклад, касающийся реформы ООН. Отдельное место в документе занимал вопрос о расширении членства в СБ. В частности, Аннан выдвинул две опции для модернизации международной площадки. Первый вариант предполагал формирование шести новых постоянных мест без права вето и четырех новых непостоянных мест, в то время как второй –– создание абсолютно новой категории членов, которые могли бы избираться на четырехлетний срок.

Отдельные страны также выдвигали свои инициативы. К примеру, ФРГ, Япония, Индия и Бразилия предлагали проект, согласно которому число постоянных членов СБ ООН необходимо увеличить на шесть, а непостоянных –– на четыре. В свою очередь, группа «Единство во имя согласия», в которую в свое время вошли Турция, Италия, Алжир, Мексика, Канада, Пакистан, Южная Корея, Аргентина, Колумбия, Коста-Рика, Кения, Испания и Индонезия и ряд других игроков, выступала за то, чтобы расширить состав СБ на 10 непостоянных членов, прибавив срок их полномочий.

Вариант изменений некогда представлял и Африканский союз. Его проект предусматривал расширение членов СБ до 26 путем создания 11 дополнительных мест. Шесть из них предлагалось учредить как постоянные, причем африканским государствам должно было отойти два таких кресла. Находясь под прессингом развивающихся стран, в 1990-е США сформулировали инициативу «2+3» (2 постоянных и три непостоянных члена СБ ООН). А в 2000 году Вашингтон допустил увеличение состава международной площадки до 20 и более членов.

Вместе с тем за всю историю работы ООН неоднократно звучали призывы перераспределить полномочия между СБ и ГА с акцентом на последнюю и скорректировать работу института вето, правом на которое обладают постоянные члены СБ.

Дискуссия вокруг идеи реформы, впрочем, показала отсутствие единства и среди постоянных членов. К примеру, французская сторона в 2013 году предложила отказаться от использования механизма ветирования в тех случаях, когда речь заходит о геноциде и преступлениях против человечества. Но, как показало последнее голосование по эмиратской инициативе, право вето до сих пор применяется и в таких ситуациях с подачи США.

Турецкая модель изменений

Власти Турции полагают, что всеобъемлющая реформа системы ООН не может быть полной без реформы СБ. Как подчеркивалось в тех предложениях, которые Анкара представляла ГА ООН, для того чтобы членский состав Совета лучше отражал современные международные реалии, в нем необходимо добиться более демократического представительства государств-членов. Критерии членства, согласно оценкам Турции, должны быть разумными и достижимыми, чтобы подавляющее большинство стран могло претендовать на место в СБ.

Слишком высокий подъем планки приведет к камерности и избирательности, которые дадут лишь небольшому числу государств-членов присоединиться к международной площадке. Еще одним приоритетом Турции является достижение большей прозрачности и эффективности процесса принятия решений и методов работы СБ ООН.

Механизмы взаимодействия Совета с другими государствами и международными субъектами также нуждаются в качественной модернизации. Вместе с тем Анкара разделяет мнение о том, что для эффективного соблюдения принципов и целей Устава ООН в меняющемся мире организации необходим эффективный Секретариат, который будет надлежащим образом подотчетен ГА как главному представительному и совещательному органу организации. Это побудит ООН повысить свой авторитет, а также способность решать современные проблемы.

В одном из докладов, посвященных турецкому видению реформы, исследовательский центр SETA обращает внимание на то, что изменения, представленные Анкарой, должны превратить СБ ООН в реальную, а не декларативную структуру по защите мира и безопасности. «Более того, Турция озвучивает принципы, согласно которым ООН должна быть более справедливой, равной, представительной и подотчетной.

Наконец, Турция утверждает, что необходимо улучшить координацию между органами ООН, особенно между Генеральной Ассамблеей, Советом Безопасности и Экономическим и Социальным Советом», –– отмечается в докладе «Реформирование ООН и подход Турции».

Вместе с тем эксперты SETA резюмируют: «Никакие усилия по реформированию не будут успешными без полной отмены права вето просто потому, что нерепрезентативная и несправедливая система не имеет шансов на успех в защите международного мира и безопасности».