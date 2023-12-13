По меньшей мере 369 тыс. случаев заражения инфекционными заболеваниями зафиксировано в секторе Газа, сообщила Всемирная организация здравоохранения со ссылкой на данные минздрава сектора и Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР).

Шеннон Баркли, руководитель подразделения систем здравоохранения ВОЗ в Газе и на Западном берегу Иордана, рассказал, что приведенное организацией число заболевших не включает случаи заражения на севере сектора.

По ее словам, самые распространенные инфекции в Газе — респираторные, которые могут привести к пневмонии. Она заявила, что с учетом тяжелых условий жизни даже обычная простуда может представлять серьезную опасность, особенно для детей и пожилых людей.

Мари-Ауре Перро Ревиаль, координатор по чрезвычайным ситуациям организации «Врачи без границ» также отметила, что многие пациенты палестинских больниц получают послеоперационный уход в условиях антисанитарии, что приводит к тяжелым инфекциям. Из-за разрушения систем первичной медико-санитарной помощи люди, нуждающиеся в базовой медпомощи, остаются без лечения, сообщила она.

Как писал TRT на русском, израильская агрессия в секторе Газа на данный момент привела к гибели более 18 тыс. человек. По данным министерства здравоохранения сектора Газа, более 70% убитых — женщины и дети.