МИД Израиля считает резолюцию Совбеза ООН о создании «‎‎двух государств для двух народов» неприменимой для разрешения конфликта между Палестиной и Израилем. Об этом 13 декабря заявила посол Израиля в Лондоне Ципи Хотовели. Она отметила, что не считает возможным создание независимого палестинского государства в соответствии с резолюцией СБ ООН 1967 года.

«Миру пора понять, что определенная в Осло парадигма провалилась 7 октября и нам нужна новая. Ответ [на вопрос о том — может ли Палестина обрести государственность] — решительное нет‎»‎, — подчеркнула Хотовели.

Соглашения Осло в 1993-1995 годах позволили установить контакты между Израилем и Организацией освобождения Палестины (ООП). Благодаря договору на территории оккупированного Израилем Западного берега и в секторе Газа вводилось самоуправление. Была учреждена Палестинская национальная администрация.

Однако посол Израиля в Великобритании посчитала, что соглашения в Осло «‎провалились»‎.

С позицией о провале переговоров в Осло ранее выступил и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху. Выступая 12 декабря в Вашингтоне политик заявил, что он против любого участия Палестинской автономии в послевоенном устройстве сектора Газы. Он также отметил, что заблокирует возникновение любого палестинского государства.

Однако его позиция не нашла поддержки даже у ближайшего израильского союзника — США. Декабрьский опрос Pew Research Center показал, что 52% американцев поддерживают создание независимого Палестинского государства и его мирного сосуществования с Израилем. При этом 45% — в основном республиканцев — считают, что это невозможно.

Израиль в дипломатической изоляции

29 ноября на заседании Совбеза ООН постпред Израиля Гилад Эрдан в очередной раз отверг не только возможность создания Палестинского государства, но и любые призывы к прекращению огня. По его словам, «‎парадоксально призывать одновременно к прекращению огня и миру»‎.

Однако большинство государств мира высказались против этой позиции. 12 декабря Генассамблея ООН абсолютным большинством голосом (153 из 193 членов проголосовали «‎за»‎) поддержала резолюцию о немедленном прекращении огня. Против выступили только 10 стран, включая США и Израиль.

Позицию Гилада Эрдана тут же раскритиковали присутствовавшие министры иностранных дел Турции, Катара и Египта.

«Где это мирное соглашение или мирный план, на который согласился Израиль и от которого отказались арабы?» — спросил у израильского делегата шейх Мохаммед бен Абдулрахман Аль-Тани, премьер-министр и министр иностранных дел Катара. Политик подробно описал дипломатические усилия, предпринятые его страной и Египтом в последние несколько недель.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что государства-члены ООН должны активно участвовать в мирном процессе, основанном на принципе создания двух государств. Он также напомнил о предложении Анкары создать механизм гарантий, который предотвратил бы нарушения со стороны любого из участников конфликта.

8 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подчеркнул, что единственный способ достичь устойчивого мира на Ближнем Востоке — создать независимое и географически интегрированное Палестинское государство в границах 1967 года, со столицей в Иерусалиме. Президент уточнил: откладывать создание государства больше нельзя.

Самех Шукри, министр иностранных дел Египта, заявил, что израильская агрессия затрагивает не только сектор Газа, но и оккупированный Западный Берег. Политик отверг любые планы по выселению палестинцев с их земель и подчеркнул: если не будут устранены коренные причины конфликта — и если израильская оккупация не прекратится, — это приведет к новым циклам насилия.