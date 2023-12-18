Глава Национальной избирательной комиссии Хазем Бадави обнародовал официальные итоги президентской кампании, которая прошла в стране с 10 по 12 декабря. Явка на выборах составила 66,8%.

Свой голос за действующего президента Египта Абделя Фаттаха ас-Сиси отдали 89,6% избирателей. Он избран на шесть лет — его полномочия истекут в 2029 году.

Всего на высший руководящий пост страны, помимо действующего президента, претендовали три человека. Лидер Республиканской народной партии Хазем Омар набрал 4,5% голосов, председатель Египетской социал-демократической партии Мохаммад Фарид Саад Захран — 4%. А глава либеральной партии «Вафд» Абдель Санад Ямама заручился поддержкой 1,9% граждан.

По словам Бадави, Национальная избирательная комиссия не получала жалоб на процесс голосования после первого тура выборов в Египте.

Напомним, дата проведения выборов была объявлена Национальной избирательной комиссией 25 сентября. В начале октября нынешний лидер страны сообщил, что будет баллотироваться на третий срок.

Ас-Сиси был избран президентом Египта после победы на выборах в 2014 году, которые состоялись спустя год после отстранения от власти Мухаммеда Мурси.

Затем в 2018 году ас-Сиси был переизбран на второй срок. В апреле 2019 года в Египте состоялся референдум, по итогам которого были приняты поправки, предоставляющие ему возможность баллотироваться на новый срок и увеличивающие срок президентских полномочий с четырех до шести лет.