С начала войны Израиля с Газой пропалестинские сторонники по всему миру сталкиваются с растущей волной негативных последствий, начиная от преследований и угроз и заканчивая увольнением с работы.

Среди ярких случаев увольнений — журналистка Захра Аль-Ахрасс. Ее уволили с канадского новостного телеканала Global News за публикации в социальных сетях в поддержку Палестины.

В Германии Касема Раада, 20-летнего студента, уволили с телеканала Welt TV за то, что поставил под сомнение внутреннюю политику компании в поддержку Израиля.

В Великобритании политики также подверглись критике: член парламента от консерваторов Пол Бристоу был уволен со своей должности в правительстве после того, как призвал премьер-министра Риши Сунака поддержать постоянное прекращение огня в секторе Газа.

В США, которые остаются самым стойким сторонником смертоносной войны Израиля, последствия за пропалестинские высказывания оказались столь же сильными.

Выражение мнений стоит людям, особенно мусульманам, работы, а также ставит под угрозу их академическое будущее — университеты США подавляют всяческую студенческую активность и акции в поддержку Палестины.

В беседе с агентством «‎Анадолу»‎ Фарах Афифи, координатор исследований и правозащитной деятельности Совета по американо-исламским отношениям (CAIR), заявила, что в США наблюдается ошеломляющий всплеск антимусульманской и антипалестинской дискриминации.

По ее словам, недавний отчет CAIR выявил более 2100 случаев дискриминации в период с 7 октября по 2 декабря. По данным совета, среди них более 20% — это случаи увольнения или дискриминации на рабочих местах.

«В наши офисы поступило 2171 жалоба. Теперь это включает в себя все: от заявлений сотрудников о том, что они подверглись репрессиям из-за своих пропалестинских публикаций в социальных сетях, до выражения поддержки прав человека применительно к палестинцам», — уточнила эксперт.

В это число также входят случаи, когда учащиеся сталкиваются с издевательствами и преследованиями в школах или университетских кампусах из-за своей пропалестинской позиции. Также участились нападения на мусульман в США, отмечает представитель CAIR.

«Абсолютный страх»

«Люди во всех сферах, будь то студенты или сотрудники в определенном секторе, подвергаются преследованиям за поддержку палестинцев и их прав», — отметила Фарах Афифи.

По ее словам, нападения были направлены непосредственно на сотрудников, которые могли идентифицировать себя как мусульмане, арабы или палестинцы.

«Итак, мы также наблюдаем двойные стандарты, при которых сторонники палестинцев, люди, выступающие за соблюдение прав человека, могут быть лишены возможности высказываться, могут испытывать последствия из-за своего решения публиковать сообщения о правах палестинцев в интернете», — констатировала Афифи.

По ее словам, количество жалоб, включая сообщения о случаях дискриминации, «выходит из-под контроля».

«Мы не увидим конца подобным ситуациям, пока не прекратим насилие в секторе Газа», — добавила представитель совета.

По словам представителя CAIR, нынешняя атмосфера среди мусульман в США — это «атмосфера абсолютного страха».