Как следует из указа президента РФ Владимира Путина, желающим получить российский паспорт гражданам Беларуси, Молдовы и Казахстана не нужно предоставлять доказательство, что с момента получения ВНЖ они пять лет не выезжали из страны. Гражданам Беларуси не придется подтверждать знание русского языка, для молдаван и казахстанцев это требование сохраняется. Также они освобождены от экзамена на знание истории России и основ государственности.

Ранее Путин заявил, что Россия будет приветствовать законопослушных иностранцев, желающих переехать. Однако он уточнил, что гражданство выдается в соответствии с определенными правилами.

Политолог Олег Бондаренко в разговоре с TRT на русском отметил, что этот шаг важен для русскоязычных людей, проживающих в бывших постсоветских республиках, и тех, кто родился еще в СССР. «Важно помочь людям, которые хотят вернуться в Россию или идентифицируют себя с со страной», — отметил эксперт.

Кадровый голод

В декабре во время прямой линии президент России Владимир Путин заявил, что уровень безработицы упал до рекордных 2,9%. Этот факт преподносится российской общественности как подтверждение того, что экономика страны выдержала санкционное давление Запада.

«Совсем недавно гордились тем, что у нас исторический минимум безработицы был 3%. Вот вчера мы с коллегами готовились к сегодняшнему разговору — уже 2,9%. Такого вообще никогда не было в истории России. Это очень хороший интегрированный показатель состояния экономики», — сказал он.

Однако поводов для оптимизма не так уж и много. Последние несколько лет Россия переживает острый демографический кризис. Из-за пандемии в 2021 году, по данным Росстата, естественная убыль населения (смертность минус рождаемость) за год впервые в современной истории достигла 1,04 млн человек. За 2022 год население страны сократилось еще на 555 тысяч.

Ситуацию усугубила война в Украине и последующая за ней волна эмиграции. После объявления мобилизации в сентябре прошлого года россияне массово бросились в другие страны. По меньшей мере 155 тысяч человек за прошлый год получили временный вид на жительство в странах Европы и СНГ.

«Упрощение получения гражданства может помочь решить демографическую проблему в России», — говорит TRT на русском молдавский политолог Виталий Андриевский. По его словам, Россия нуждается в притоке рабочей силы, а многие люди из вышеперечисленных стран неплохо знают русский язык и имеют высшее образование.

Еще одна проблема, которую хотят решить российские власти — пополнение армии мужчинами призывного возраста, продолжает собеседник агентства: «Значительная часть может попасть в вооруженные силы по контракту, а кто-то в будущем, возможно, и путем мобилизации».

Действительно, российские власти пытаются стимулировать людей отправляться на фронт в обмен на получение красного паспорта. Так, в сентябре был принят закон, согласно которому иностранцы, заключившие контракт на службу в Вооруженных силах России на срок не менее года, могут подать заявление на получение гражданства в упрощенном порядке.

С другой стороны, и лишиться российского паспорта стало проще. Например, потерять приобретенное гражданство можно за дискредитацию армии и «фейки» о ней, а также за участие в нежелательных организациях.

С миру по нитке

Подбор стран неслучайный, говорит TRT на русском политолог Константин Калачев. По его мнению, что касается Казахстана, то речь идет в первую очередь о проживающих там этнических русских. При этом, по словам эксперта, вряд ли теперь в России выстроится очередь из желающих получить красный паспорт.

Так, в Казахстане уровень жизни в республике давно сравнялся, а где-то уже и превысил российский. Средняя зарплата в обеих странах на уровне $500. Русское население также чувствует себя более чем комфортно. Граждане Беларуси скорее предпочтут переезжать в Европу. А те, кто находится сейчас в России, имеют практически равные права с россиянами в рамках Союзного государства.

Что касается Молдовы, «желающие также будут учитывать риски и угрозы, которые могут возникнуть в среднесрочной и долгосрочной перспективах», — отметил Калачев. Такого же мнения придерживается руководитель Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

Он подчеркивает, что Россия пытается выбраться из демографической ямы и с этой целью заинтересована в привлечении новых специалистов, особенно учителей, врачей и сотрудников бюджетной сферы.

Эксперты сошлись во мнении, что России сегодня не хватает рабочих рук, поэтому тут работает принцип «с миру по нитке». Несмотря на все усилия властей по привлечению новых граждан, желающих пока не много. По данным МВД, всего с января по июнь текущего года гражданство РФ получили 204 988 иностранцев, что на 29% меньше, чем за тот же период 2022 года. С января по октябрь число принятых в российское гражданство сократилось на 46%, до 317 тысяч.