Индийские порты не принимают танкеры с российской нефтью. Почти 5 млн баррелей нефти марки Sokol должны были поступить на нефтеперерабатывающие заводы Индии за последние четыре недели. Однако груз так и не достиг получателей — танкеры простаивают в нескольких километрах от места назначения уже больше месяца.

Достоверная причина задержки неизвестна. Как уточняет издание Bloomberg, причиной могут быть санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть, поскольку они нарушают ценовой потолок, установленный странами «Большой семерки».

Казначейство США ввело санкции в отношении первых восьми судов, связанных с торговлей российской нефтью. Шесть из попавших под санкции судов принадлежат российской государственной танкерной компании ПАО «Совкомфлот».

Одно из первых судов в списке казначейства — NS Century, которое перевозило сырую нефть Sokol в индийский порт Вадинар. Через два дня после внесения в санкционный лист, 16 ноября, танкер остановился к югу от Шри-Ланки. Там же судно стоит на холостом ходу до сих пор. В середине декабря аналогично у берегов острова остановились еще два российских танкера, направлявшихся в Вадинар с нефтью Sokol.

Два других судна — Krymsk и Nellis — шли в крупнейший порт Индии Парадип. Однако из-за санкционных ограничений суда остановились совсем рядом с гаванью и стоят там с 4 и 20 декабря соответственно. Все пять застрявших танкеров принадлежат «‎‎Совкомфлоту». На них суммарно находится около 700 тыс. баррелей нефти, добываемой с месторождений у восточного побережья острова Сахалин на Дальнем Востоке РФ.

Индия, третий по величине импортер и потребитель нефти в мире, увеличила закупки российской нефти. Москва продает Индии нефть со значительной скидкой. Это вынужденная мера, так как западные страны отказались от импорта сырья из РФ после начала российско-украинской войны.