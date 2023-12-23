Турция продолжит борьбу с террористами и не допустит появления их структур у своих южных границ. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Чего бы это ни стоило, Турция не допустит присутствия террористической организации на севере Ираке или на севере Сирии», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Его заявление прозвучало после того, как шесть турецких солдат были убиты и один получил ранение в результате нападения террористов на севере Ирака в пятницу.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью солдат. Он добавил, что после нападения 12 террористов были нейтрализованы в зоне турецкой операции на севере Ирака, а также на севере Сирии.

«В зоне операции "Коготь" и на севере Сирии на данный момент нейтрализовано в общей сложности 12 террористов», — сказал Эрдоган.

Как писал TRT на русском, в пятницу турецкие силы, находящиеся на севере Ирака, подверглись нападению террористов РПК. В ответ были организованы внезапные воздушные точечные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов.

Террористы РПК часто скрываются на севере Ирака, чтобы подготовить террористические атаки в Турции.