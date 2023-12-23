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Эрдоган: Турция не допустит присутствия террористов на севере Ирака и Сирии
После недавнего нападения на турецкие войска на севере Ирака были нейтрализованы 12 террористов, заявил президент Турции
Эрдоган: Турция не допустит присутствия террористов на севере Ирака и Сирии
Фото: AA / Others
23 декабря 2023 г.

Турция продолжит борьбу с террористами и не допустит появления их структур у своих южных границ. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Чего бы это ни стоило, Турция не допустит присутствия террористической организации на севере Ираке или на севере Сирии», — цитирует Эрдогана агентство Анадолу.

Его заявление прозвучало после того, как шесть турецких солдат были убиты и один получил ранение в результате нападения террористов на севере Ирака в пятницу.

Турецкий лидер выразил соболезнования в связи с гибелью солдат. Он добавил, что после нападения 12 террористов были нейтрализованы в зоне турецкой операции на севере Ирака, а также на севере Сирии.

«В зоне операции "Коготь" и на севере Сирии на данный момент нейтрализовано в общей сложности 12 террористов», — сказал Эрдоган.

Как писал TRT на русском, в пятницу турецкие силы, находящиеся на севере Ирака, подверглись нападению террористов РПК. В ответ были организованы внезапные воздушные точечные удары по выявленным целям и направлениям отхода террористов.

Террористы РПК часто скрываются на севере Ирака, чтобы подготовить террористические атаки в Турции.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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