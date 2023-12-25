Анкара и Тбилиси стали сближаться еще в начале 1990-х при помощи программы НАТО «Партнерство ради мира» для стран Закавказья и Центральной Азии, которые не являются членами альянса, но получают военную помощь.

Турция согласилась стать посредником между кавказской республикой и Североатлантическим альянсом. При этом трехстороннее взаимодействие между Турцией, Азербайджаном и Грузией активизировалось с 2012 года. Главы Минобороны трех стран проводят регулярные встречи по вопросам региональной безопасности. В 2018 году Баку, Анкара и Тбилиси подписали

Меморандум о взаимопонимании по сотрудничеству в оборонной сфере и периодически проводят командно-штабные учения. Военный эксперт Адалят Вердиев уверен, что подобные встречи направлены на обеспечение мира в регионе. По его словам, Баку, Анкара и Тбилиси сотрудничают в военной и военно-технической сферах, а также в сфере военного образования. «Одним из важных направлений сотрудничества является также обмен опытом в военно-технической сфере. В рамках этих учений обсуждаются не только вопросы подготовки и безопасности, но и различные аспекты сотрудничества», — полагает специалист.

В свою очередь грузинский политолог Арчил Сихарулидзе считает, что Тбилиси все более активно участвует в происходящих на Южном Кавказе событиях, при этом «уходя от радикальной прозападной ориентации, ищет реальных партнеров в регионе». «А Турция и Азербайджан, создавшие реальный военный союз, представляют серьезный интерес для Грузии», — сообщил аналитик.

Путевка в ЕС

Грузия рассчитывала получить статус кандидата на вступление в ЕС еще в прошлом году. По оценке экспертов, южнокавказская страна более близка к этому, по сравнению с Украиной и Молдовой. В 2014 году Тбилиси подписал договор об ассоциации с ЕС и договор «О глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли», в 2017-м грузины получили право без визы ездить в страны Евросоюза.

Однако в Брюсселе статус кандидата предоставили Киеву и Кишиневу. Тбилиси же получил список из 12 рекомендаций, которые предстояло выполнить, чтобы стать на один шаг ближе к ЕС. В Брюсселе, в частности, просили решить вопрос политической поляризации с помощью обеспечения сотрудничества политических партий, создать гарантии для полноценной работы всех госинститутов и продолжить совершенствовать избирательную систему.

Также требовалось сделать судебную систему более независимой, проводить более активную антикоррупционную политику, усиливать борьбу с организованной преступностью, обеспечивать более независимую и свободную работу СМИ, усиливать защиту прав человека и вовлеченность гражданского общества в процесс принятия решений на всех уровнях. В мае генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе заявил, что ЕС не дал Тбилиси статус кандидата в 2022 году из-за отказа Грузии вводить санкции против Москвы и открывать «второй фронт».

Позже он и вовсе добавил, что в Брюсселе рассчитывали на госпереворот в стране. «Сформировалось ошибочное мнение, что получив статус кандидата на вступление в ЕС, Тбилиси может спокойно заниматься государственным строительством, власть может налаживать отношения с РФ и никто ее не упрекнет в русофильстве и пророссийскости», — полагает политолог Арно Хидирбегишвили.

Однако, по его мнению, это ошибочная точка зрения. При этом профессор Грузинского университета общественных дел Торнике Шарашенидзе заявил, что перспектива членства в ЕС — долгий процесс.