Турция и Греция за год далеко продвинулись в двусторонней повестке. Отношения двух стран, отмеченные десятилетиями споров, заметно улучшились уже в самом начале года, когда двойное землетрясение потрясло южные провинции Турции. Трагедия, вызванная стихией, сблизила две страны. Греция была одной из первых стран, протянувших руку помощи — греки одними из первых отправили гуманитарную помощь в зону бедствия, в том числе исследовательские и спасательные группы.

Греческое проявление солидарности как на уровне правительственных чиновников, так и на общественном уровне турецкая сторона встретила с благодарностью, что привело к восстановлению диалога между двумя союзниками по НАТО, отмечает TRT World.

Основываясь на позитивной атмосфере в двусторонних отношениях, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис встретились 12 июля на саммите НАТО в Вильнюсе. Политики согласились открыть окно возможностей для диалога.

Подтверждая общую волю для нового этапа в двусторонних отношениях, лидеры двух стран объявили, что после семилетнего перерыва осенью 2023 года в Греции пройдет пятое заседание Турецко-Греческого совета по сотрудничеству высокого уровня.

В сентябре глава МИД Турции Хакан Фидан принимал в Анкаре министра иностранных дел Греции Джорджа Герапетрита. 20 сентября Эрдоган и Мицотакис вновь встретились, на этот раз в Нью-Йорке.

Помимо обсуждения текущего состояния двусторонних отношений и будущих перспектив, лидеры также затронули климатический кризис, нелегальную миграцию, а также региональные и глобальные проблемы.

«Море мира и сотрудничества»

Последняя в этом году встреча Эрдогана и Мицотакиса — третья за шесть месяцев — состоялась в Афинах 7 декабря.

Подчеркнув, что никакие споры между двумя странами не скажутся на общем настрое на диалог, президент Эрдоган заявил: Турция стремится превратить Эгейское море в море мира и сотрудничества посредством конструктивного диалога и хороших отношений с Грецией в рамках международного права.

Мицотакис, со своей стороны, дополнительно подчеркнул: хорошо известные споры двух стран не должны автоматически привести к повышенной напряженности и эскалации. Греческий премьер указал на усилия по разрешению конфликтов, которые в конечном итоге помогут построить мирное будущее для последующих поколений.

Во время визита Эрдогана две страны также подписали Афинскую декларацию о дружеских отношениях и добрососедстве — это подчеркнуло необходимость продолжать усилия по улучшению связей в интересах обеих стран в атмосфере дружбы и взаимного доверия.

Меморандумы о понимании

Анкара и Афины также подписали семь меморандумов о взаимопонимании и семь совместных деклараций, охватывающих различные области.

В частности, соглашение между министерствами образования двух стран позволило взаимно признать дипломы технического образования. Стороны договорились об обмене знаниями и опытом, организации совместной образовательной деятельности для учителей и студентов, а также школьников.

В области энергетики Греция и Турция договорились о передаче электроэнергии, о сотрудничестве малых и средних бизнесов обеих стран, продвижении экспорта и взаимных инвестициях.

Аналогичные меморандумы о двустороннем сотрудничестве подписаны в сфере туризма и науки, таможни и развития сельских районов.

У Турции и Греции остаются многочисленные споры. Тем не менее, готовность двух стран расширять свое сотрудничество в новых сферах и углублять существующие связи дают надежду на конструктивное разрешение любых конфликтов.