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ООН: израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою в Газе
Одно из транспортных средств получило повреждения, о пострадавших не сообщается
ООН: израильские военные открыли огонь по гуманитарному конвою в Газе
Число погибших в секторе Газа с 7 октября превысило 21 тыс. человек / Others
29 декабря 2023 г.

Гуманитарный конвой попал под обстрел израильских военных в секторе Газа, сообщил директор по делам Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) в регионе Томас Уайт.

«Израильские военные обстреляли гуманитарный конвой, возвращавшийся из северной части сектора Газа по маршруту, определенному израильской армией», — написал он в соцсети Х (бывшая Twitter).

Он подчеркнул, что никто из сотрудников БАПОР не пострадал, но одно транспортное средство получило повреждения.

Как писал TRT на русском, 27 декабря Израиль атаковал территорию в 10 метрах от больницы «Амаль» Палестинского Красного Полумесяца в Хан-Юнусе. По предварительным данным, в результате удара погибли 18 человек.

Отмечается, что еще многие люди стали жертвами и десятки получили ранения в результате жестоких нападений на центральную часть сектора Газа, особенно на лагеря беженцев Бурайдж и Мегази.

Также произошел взрыв возле университета Аль-Азхар. После нападения пострадавшие были доставлены в больницы Мучеников Акса и Аль-Ауде.

Помимо этого израильские ВВС обстреляли кварталы Шукайе и Туффа, а также дома в районе Аль-Кетибе. В обоих случаях есть погибшие и раненые.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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