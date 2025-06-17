Тысячи жителей иранской столицы бегут из домов и запасаются продуктами первой необходимости из-за опасений эскалации израильских авиаударов, передает агентство Reuters. Израильские военные в серии сообщений предупредили иранских гражданских покинуть некоторые районы ради собственной безопасности.

Иранские власти отвергли эти сообщения как «психологическую войну» и призвали население не паниковать, хотя государственное телевидение показало кадры пробок на дорогах, ведущих из столицы.

«Нам некуда идти. Куда нам идти? Как долго мы должны оставаться вдали от наших домов?» — сказал по телефону из Тегерана 38-летний Шахрияр. В столице проживает более 10 млн человек.

29-летний учитель рисования Аршия рассказал Reuters, что его семья уезжает в город Дамаванд, примерно в 50 километрах к востоку от Тегерана, до окончания конфликта. «Мои родители напуганы. Каждую ночь происходят атаки, нет сирен воздушной тревоги и нет укрытий, куда можно пойти» — сказал Аршия.

Атаки распространили чувство страха по всему Ирану, обнажив критические пробелы в мерах безопасности, особенно отсутствие адекватных бомбоубежищ. Несмотря на строительство нескольких подземных ракетных «городов», в Иране нет общественных бомбоубежищ. Правительство в воскресенье заявило, что мечети, школы и метро будут открыты круглосуточно для использования в качестве укрытий во время израильских атак.

«Не было сирен, не было укрытий, куда можно пойти. Теперь еще хуже, мы не можем снимать наличные в банкоматах, в банках», — сказал Голамреза Мохаммади, 48-летний государственный служащий в Тегеране.

«Так сложно арендовать место за пределами Тегерана... также цены на продукты растут каждый день, поскольку лавочники повышают цены на товары, — продолжил он. — Я в отчаянии. Мои двое детей напуганы и не могут спать по ночам из-за звуков ПВО и атак, взрывов. Но нам некуда идти. Мы прятались под обеденным столом».

Многие жители бежали в понедельник ночью после того, как несколько районов Тегерана были поражены израильскими ракетами. «Это было хуже, чем в другие ночи. Взрыв за взрывом. Многие наши друзья уехали сегодня утром. Мы тоже уедем. Просто пытаемся получить наличные в банке», — сказала Марьям, 33-летняя учительница в Тегеране.

Житель тегеранского района Экбатан сообщил: «В одном банке был лимит на снятие 150 млн риалов (около $160), но большинство разрешали только 30 млн риалов ($32). Я пошел в банк, и мне сказали, что люди не могут снимать столько, сколько хотят, со своих счетов, иначе у них закончится наличность», — сказал он.

Три владельца магазинов в Тегеране рассказали Reuters, что люди запасаются водой, едой, и газовыми баллонами для приготовления пищи. Рамин, 48 лет, сказал, что его аптеку переполнили покупатели. «Люди запасаются лекарствами, особенно пожилые, которые боятся, что их основные запасы могут стать дефицитными из-за войны», — сказал он.

Правительство заверило людей, что запасов продовольствия и лекарств достаточно.

«Я не доверяю властям. Они говорили, что Израиль не посмеет напасть на Иран, и посмотрите, где мы сейчас, — сказала жительница Тегерана Зейнаб, 67 лет, пенсионерка-банковский служащий. — У меня есть дети и внуки. Мы должны запасаться. Никто не знает, что произойдет и когда закончится эта война».

NetBlocks, независимое агентство, отслеживающее интернет-потоки, сообщило о почти 50-процентном снижении международного интернет-доступа для иранцев. Силы безопасности выпустили предупреждения против любых контактов с Израилем, при этом десятки людей были арестованы за «шпионаж в пользу Израиля или подстрекательство общественного мнения путем распространения лжи».

Израиль и Иран пятый день обмениваются массированными обстрелами. Число погибших в Иране из-за израильской агрессии достигло по меньшей мере 224 человек, при этом гражданские лица составляют 90% жертв. В Израиле 24 человека погибли от ответных иранских ракетных ударов.