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Турецкая фондовая биржа начала новый год с роста на 72 пункта
Базовый фондовый индекс Турции достиг отметки 7542,25 пункта
Турецкая фондовая биржа начала новый год с роста на 72 пункта
Фото: AA / Others
2 января 2024 г.

Базовый фондовый индекс Турции BIST 100 открылся во вторник с роста до отметки 7542,25 пункта, что на 0,96% или 72,07 пункта выше показателей на момент закрытия в прошлом году.

Вторник стал первым днем открытия фондового рынка Турции после закрытия в связи с окончанием 2023 года.

Индекс BIST 100 Стамбульской фондовой биржи на момент закрытия в 2023 году в прошлую пятницу остановился на отметке 7 470,18 пункта, увеличившись на 1% при ежедневном объеме торгов в 72 миллиарда турецких лир (2,45 миллиарда долларов).

По состоянию на 10:15 утра по местному времени (07:15GMT) курс доллара США к турецкой лире составлял 29,6885, курс евро к лире — 32,7710, а британский фунт торгуется на уровне 37,8120.

Это не первый позитивный сигнал в турецкой экономике за последнее время. Как писал TRT на русском, валютные запасы Центробанка Турции на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд. По мнению аналитиков, рост валютных запасов Турции свидетельствует о стабилизации ее экономики.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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