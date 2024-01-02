Базовый фондовый индекс Турции BIST 100 открылся во вторник с роста до отметки 7542,25 пункта, что на 0,96% или 72,07 пункта выше показателей на момент закрытия в прошлом году.

Вторник стал первым днем открытия фондового рынка Турции после закрытия в связи с окончанием 2023 года.

Индекс BIST 100 Стамбульской фондовой биржи на момент закрытия в 2023 году в прошлую пятницу остановился на отметке 7 470,18 пункта, увеличившись на 1% при ежедневном объеме торгов в 72 миллиарда турецких лир (2,45 миллиарда долларов).

По состоянию на 10:15 утра по местному времени (07:15GMT) курс доллара США к турецкой лире составлял 29,6885, курс евро к лире — 32,7710, а британский фунт торгуется на уровне 37,8120.

Это не первый позитивный сигнал в турецкой экономике за последнее время. Как писал TRT на русском, валютные запасы Центробанка Турции на конец декабря достигли рекордных $145,4 млрд. По мнению аналитиков, рост валютных запасов Турции свидетельствует о стабилизации ее экономики.