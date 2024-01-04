Поставки российской нефти в Индию снизились до минимальных значений. В декабре объем импортируемой нефти в стране упал до минимума за 11 месяцев. Как уточнил министр нефти Индии Хардип Сингх Пури, страна сократила закупки сырья у России не из-за проблем с расчетами в рупиях, а из-за «‎непривлекательных цен‎» на российскую нефть.

«Проблем с платежами нет. Это исключительно вопрос цены, по которой наши нефтеперерабатывающие заводы будут делать закупки», — заявил министр.

По его словам, индийские власти действуют строго в рамках рыночной экономики. Потому если российские поставщики не будут предлагать скидку, Нью-Дели найдет новых экспортеров, заявил Хардип Сингх Пури. Он отметил: некоторые поставщики сырья из более отдаленных регионов готовы предложить скидки.

В среднем Индия закупает у РФ 1,5 млн баррелей нефти в сутки. Средняя цена российской нефти в июле 2023 года упала до минимума в $68,09 за баррель, хотя годом ранее Индия закупала у РФ ту же марку нефти за $99,58.

26 декабря вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Индия стала вторым крупнейшим импортером российской нефти в 2023 году.

«Основными партнерами в текущей ситуации стали КНР, доля которой выросла примерно до 45–50%, и, безусловно, Индия. Раньше в Индию практически не было поставок, за два года общая доля поставок в Индию составила около 40%», — заявил Новак.

Как ранее писал TRT на русском, в конце декабря шесть российских танкеров, перевозящих нефть марки Sokol, остановились на полпути в Индию. Танкеры направлялись в индийские порты Парадип и Вадинар, на них находится около 5 млн баррелей российской нефти. Возможной причиной остановки судов стали санкции США в отношении танкеров, перевозящих российскую нефть.