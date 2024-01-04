ПОЛИТИКА
2 МИН ЧТЕНИЯ
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, служащих в армии РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ о приеме в российское гражданство иностранцев, заключивших контракт на службу в Вооруженных силах России и членов их семей
Путин подписал указ о приеме в гражданство иностранцев, служащих в армии РФ
Президент РФ Владимир Путин / Others
4 января 2024 г.

Иностранцы, которые подписали контракт на службу в Вооруженных силах РФ в период боевых действий в Украине, смогут получить российское гражданство. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Документ 4 января опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Претендовать на российский паспорт также смогут иностранцы, которые были уволены с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья или достижении ими предельного возраста, по истечению срока контракта и в связи с прекращением действия военного положения.

Согласно документу, получить гражданство смогут не только подписавшие контракт иностранцы, но и члены их семей: супруги, дети и родители.

Кроме этого, получить гражданство в упрощенном режиме смогут граждане Украины, родившиеся и проживающие в Крыму и Севастополе до аннексии 18 марта 2014 года. Мера также распространяется на граждан Украины, Ирака, Сирии, Афганистана и Йемена, которые родились на территории РСФСР и в прошлом имели гражданство СССР. Эта категория лиц может получать российское гражданство без сдачи экзамена на знание русского языка, истории России и основ законодательства страны.

С начала войны в Украине российские власти уже несколько раз упрощали иностранцам получение российского паспорта. Как ранее писал TRT на русском, в декабре Путин отменил для граждан Беларуси, Молдовы и Казахстана, желающих получить гражданство РФ, требование об обязательном пятилетнем проживании в стране.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
Истории
Турция призвала уважать перемирие
Сколько стоила война Израиля и Ирана?
Дружбе России и Ирана пришел конец?
После Ирана настала очередь Газы?
Иран объявил о победе над Израилем
Турция впечатлила генсека НАТО
Перемирие не продержалось и полдня?
Нетаньяху согласился на перемирие
Саммит НАТО станет кошмаром для Украины?
Будет ли Израиль соблюдать перемирие?
Нетаньяху приказал молчать
Иранцы возвращаются домой
Принц без короны рвется к власти
Иран и Израиль официально согласились остановить бои
Украине дадут самый большой пакет помощи за всю войну
Взгляните на TRT Global. Поделитесь своим мнением!
Contact us