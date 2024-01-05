Таджикистан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансов
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Таджикистан и Турция подписали меморандум о сотрудничестве в сфере финансовДокумент был подписан в ходе рабочего визита главы Минфина Таджикистана в Анкару
Флаг Таджикистана / Others
5 января 2024 г.

Министр финансов Таджикистана Файзиддин Каххорзода, и министр казначейства и финансов Турции Мехмет Шимшек подписали меморандум о взаимопонимании в области экономики и финансов. Об этом сообщили в пресс-центре Минфина Таджикистана.

«Данный нормативный акт будет способствовать дальнейшему расширению сотрудничества между Министерством финансов Республики Таджикистан и Министерством казначейства и финансов Турецкой Республики в сфере повышения эффективности управления государственными финансами», — говорится в сообщении.

Меморандум был подписан в ходе рабочего визита главы Минфина республики в Анкару.

В ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества по реформам в системе управления государственными финансами, в том числе в сферах образования и здравоохранения совместно со Всемирной Организацией Здравоохранения и Всемирным Банком. Также затронуты темы цифровизации государственных услуг, развития безналичных расчетов и системы электронных платежей.

Дипломатические отношения между двумя странами установлены в 1992 году, с тех пор было подписано более 70 двусторонних соглашений и документов о сотрудничестве. На данный момент рассматривается более 30 проектов документов. По итогам 2022 года товарооборот между Таджикистаном и Турцией за 2022 год превысил $351 миллион.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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