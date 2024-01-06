Подтверждена гибель 126 человек в результате землетрясения в Японии, сообщает новостной портал 47news. Это первый случай, когда число жертв превысило 100 после землетрясения в Кумамото в 2016 году, в результате которого погибло 276 человек.

На данный момент властям неизвестно о местонахождении 210 человек. Спасательные работы затруднены из-за погодных условий: дождя и града. В пострадавшем регионе продолжаются перебои с подачей электроэнергии и водоснабжения, образовался дефицит топлива.

По данным синоптиков, в некоторых местах в зоне землетрясения ожидается сильный снегопад, что вызывает опасения по поводу вторичных бедствий, таких как оползни. Сейсмическая активность продолжается — утром 6 января подземные толчки магнитудой более 5 были зафиксированы в городе Анамидзу.

Как писал TRT на русском, в начале января в Японии произошла серия мощных землетрясений. Самый сильный подземный толчок магнитудой 7,6 был зафиксирован в префектуре Исикава на полуострове Ното. Всего за первые двое суток 2024 года в стране произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы.

Главная задача властей — обеспечить безопасность людей, заявил на пресс-конференции в пятницу мэр Вадзимы Сигэру Сакагути. По его словам, в городах Судзу и Вадзиме проживает большое количество пожилых людей, о местонахождении многих из них на данный момент неизвестно.

Некоторые населенные пункты префектуры Исикава объявили на официальных сайтах сбор гуманитарной помощи. Жителей просят приносить питьевую воду в бутылках объемом до двух литров. Также требуется сухое молоко, грелки, детские принадлежности и новые одеяла.