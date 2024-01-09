В Японии число погибших при землетрясении выросло до 180, заявили власти пострадавшей от стихийного бедствия префектуры Исикава. Больше всего человек погибли в Вадзиме — 81, в Сузу обнаружили 71 жертву, 18 погибших зафиксировали в Анамидзу, пять — в Нанао.

Около 28 тысяч человек остаются в эвакуационных пунктах, еще 3,3 тысячи человек оказались отрезаны от коммуникаций из-за разрушения дорог. Ученики 80 школ в Исикаве не смогли вернуться к занятиям после каникул из-за сильного повреждения зданий.

Как писал TRT на русском, в начале января в Японии произошла серия мощных землетрясений. Самый сильный подземный толчок магнитудой 7,6 был зафиксирован в префектуре Исикава на полуострове Ното. Всего за первые двое суток 2024 года в стране произошло по крайней мере 521 землетрясение различной силы.

Землетрясение стало одним из самых смертоносных за последние годы. Это первый случай, когда в результате стихийного бедствия погибло более 100 человек после землетрясения в Кумамото в 2016 году. Тогда жертвами стали 276 человек.

Некоторые населенные пункты префектуры Исикава объявили на официальных сайтах сбор гуманитарной помощи. Жителей просят приносить питьевую воду в бутылках объемом до двух литров. Также требуется сухое молоко, грелки, детские принадлежности и новые одеяла.