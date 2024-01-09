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Израиль поставил антирекорд по убийству журналистов в секторе Газа
За три месяца полномасштабного израильского вторжения в секторе Газа погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий в Украине, отмечают американские издания. С 7 октября в этой части Палестины погиб каждый десятый сотрудник СМИ
Израиль поставил антирекорд по убийству журналистов в секторе Газа
Журналисты в Газе. / Others
9 января 2024 г.

За три месяца с начала вторжения в сектор Газа израильской оккупационной армии погибло больше журналистов, чем за два года боевых действий в Украине. Об этом пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на подсчеты управления по работе со средствами массовой информации в секторе Газа. Согласно приведенной статистике, с 7 октября 2023 года в ходе разрушительной интервенции погибли почти 110 журналистов.

«Это самое большое число погибших журналистов в зоне конфликтов за последние годы, всего за несколько месяцев оно превзошло число жертв среди представителей прессы, работавших на Украине в течение двух лет», –– обращает внимание американское издание, не приводя вместе с тем точную статистику по Украине.

WP резюмирует, что с 7 октября в секторе Газа погиб каждый десятый журналист.

Остановить правду

Ранее глава Управления по коммуникациям администрации президента Турции Фахреттин Алтун называл нападения оккупационной армии на журналистов целенаправленной кампанией, потому что Израиль, по его словам, «пытается остановить распространение правды из Газы».

Последними жертвами ударов оккупационных войск по палестинскому анклаву стали члены съемочной группы катарского телеканала Al Jazeera. Один из погибших является старшим сыном корреспондента Al-Jazeera Ваила аль-Дахдуха.

Другой жертвой неизбирательных нападений Израиля стал Мустафа Сурья, являвшийся сотрудником этого же телеканала. Трагедия произошла в городе Хан-Юнус на юге сектора Газа, когда снаряд попал в автомобиль, в котором находились представители СМИ.

Оккупационная армия при этом не понесла никакой ответственности.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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