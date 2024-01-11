В Стамбуле представители Минобороны Турции, Румынии и Болгарии подписали меморандум о взаимопонимании для создания противоминной военно-морской группы в Черном море на фоне войны в Украине.

Участие в церемонии подписания приняли глава Минобороны Турции Яшар Гюлер, его румынский коллега Анхель Тилвар и заместитель министра обороны Болгарии Атанас Запрянов.

«Мы подписываем Соглашение Черноморской целевой группы по противоминной борьбе (MCM Black Sea) в рамках Тройной инициативы, инициированной Турцией для устранения минной угрозы в Черном море», — заявил во время церемонии Гюлер (цитата по «Анадолу).

В Анкаре выразили удовлетворение подписанием соглашения, которое будет способствовать «региональной безопасности» и «стабильности» в Черном море. Гюлер также подчеркнул, что страна беспристрастно и ответственно следует Конвенции Монтрё, которая имеет решающее значение для поддержания баланса в Черном море.

НАТО приветствует MCM Black Sea

В четверг НАТО приветствовало подразделение MCM Black Sea для разминирования Черного моря.

«Мы приветствуем, что Болгария, Румыния и Турция работают вместе против минной угрозы в Черном море», — заявил представитель НАТО Дилан Уайт в соцсети X (ранее Twitter).

«Это важный вклад в обеспечение большей свободы судоходства и продовольственной безопасности в регионе и за его пределами», — добавил он.