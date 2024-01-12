С середины ноября повстанцы поддерживаемого Ираном йеменского движения «Ансаруллах» (хуситы) осуществили десятки атак на суда, проходящие через Красное море и Суэцкий канал. Этот маршрут является ключевой артерией морских перевозок, на долю которых приходится 12% мировой торговли.

Кто такие хуситы?

«Ансаруллах» (хуситы) — это поддерживаемая Ираном группа йеменских повстанцев, которая уже около двух десятилетий ведет борьбу с правительством Йемена и сейчас контролирует северо-запад страны и ее столицу, Сану.

Они выстроили свою идеологию вокруг противостояния Израилю и США, считая себя частью «оси сопротивления». По версии Тегерана, «ось сопротивления» — это неофициальный альянс, который объединяет Иран, Сирию, иракские шиитские ополчения, ливанскую «Хезболлу» и йеменское движение хуситов.

В 2014 году военная коалиция под руководством Саудовской Аравии вторглась в Йемен в попытке восстановить правительство страны после захвата хуситами столицы, что привело к гражданской войне, унесшей жизни сотен тысяч людей.

В апреле 2023 года переговоры между хуситами и Саудовской Аравией вселили надежду на мирное разрешение конфликта, которое могло бы положить конец кровопролитию.

Почему хуситы атакуют корабли в Красном море?

После начала боевых действий между ХАМАС и Израилем 7 октября хуситы заявили о поддержке ХАМАС и намерении атаковать любые суда, направляющиеся в Израиль или выходящие из него.

Яхья Сариа, военный представитель хуситов, неоднократно заявлял, что группировка атакует корабли в знак протеста против убийств, разрушений и осады в секторе Газа и в знак солидарности с палестинским народом.

Власти Газы сообщают, что в результате израильских бомбардировок и наземного вторжения в палестинский анклав было убито более 23 тыс. человек, большинство из которых мирные жители.

С ноября хуситы осуществили 27 атак с использованием дронов и ракет на суда в Красном море и Аденском заливе, которые, по их утверждениям, направлялись в израильские порты или выходили из них. Последняя такая атака произошла в четверг в 2 часа ночи, когда ракета упала рядом с коммерческим судном, сообщили американские военные.

Возможно, самой дерзкой операцией хуситов стал захват 19 ноября судна «Galaxy Leader» и его доставка в йеменский порт, где 25 членов экипажа, в основном филиппинцев, были взяты в заложники.

Как атаки влияют на мир?

Выступая перед журналистами в Бахрейне в среду, госсекретарь США Энтони Блинкен предупредил, что атаки хуситов в Красном море могут нарушить цепочки поставок и, как следствие, привести к росту цен на товары первой необходимости. По его словам, атаки хуситов затронули суда, связанные более чем с 40 странами.

Крупнейшие в мире контейнерные компании, такие как MSC и Maersk, объявили о приостановке прохода своих судов через Красное море. В результате судоходные компании сталкиваются с необходимостью выбирать более длинные маршруты.

Перенаправление судов вокруг Африки увеличивает дистанцию на 6500 км и ведет к удлинению сроков доставки товаров на 10 дней, что влечет за собой повышенный расход топлива. Вместе с тем продолжение перевозок через Красное море приводит к росту страховых взносов. Любой из этих вариантов представляет угрозу и без того хрупкой мировой экономике.

Бахрейн — единственная страна на Ближнем Востоке, которая согласилась участвовать в возглавляемой США коалиции. Несмотря на то, что многие страны региона зависят от транспортировки товаров через Красное море, немногие хотят ассоциироваться с США, ближайшим союзником Израиля, утверждают аналитики.

Ранее американские и британские военные корабли успешно перехватили несколько ракет и дронов, запущенных хуситами. В среду американские истребители с авианосца U.S.S. Dwight D. Eisenhower и четыре других военных корабля перехватили 18 дронов, две противокорабельные крылатые ракеты и одну противокорабельную баллистическую ракету. Об этом сообщило Центральное командование в своем заявлении. 31 декабря вертолеты ВМС США потопили три лодки хуситов, которые атаковали коммерческий грузовой корабль.