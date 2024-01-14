В начале года глава Пентагона Ллойд Остин был госпитализирован из-за осложнений после процедуры простатэктомии, сообщили представители Национального военно-медицинского центра Уолтера Рида. По словам врачей, рак обнаружен на раней стадии, поэтому «прогноз на выздоровление — отличный». Однако, несмотря на это, в Вашингтоне разгорелся большой скандал. Как оказалось, факт болезни скрыли от американской общественности. Это стало поводом для новых нападок республиканцев на администрацию Джозефа Байдена.

Медицинская процедура

В администрации президента США Джозефа Байдена в начале 2024 года разгорелся скандал. Поводом для него стала госпитализация главы Пентагона Ллойда Остина. Как впоследствии выяснилось, в больницу министр обороны попал 1 января, однако известно об этом стало лишь спустя три дня. В американской политической культуре утаивать болезнь высокопоставленных чиновников неприемлемо. Это предоставило республиканцам новую возможность критиковать главу государства в год, когда в стране пройдут новые президентские выборы.

1 января 70-летнего шефа Пентагона Ллойда Остина доставили в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида, где поместили в реанимацию. У него возникли осложнения, «вызванные некой медицинской процедурой», которую министру сделали в конце декабря прошлого года.

Как впоследствии стало известно, в конце декабря министр прошел «минимально инвазивную хирургическую процедуру, называемую протстатэктомией». Он находился под общим наркозом. Министр вскоре оправился от операции и на следующее утро вернулся домой.

Однако из-за инфекции вновь необходимо было обратиться за медицинской помощью. Внимание общественности привлек не сам факт госпитализации, а то, что ее скрыли. В политической культуре США требуется максимальная прозрачность в вопросах, связанных с состоянием здоровья высокопоставленных лиц.

Одним из первых о состоянии здоровья главы Пентагона сообщило издание Politico. По его данным, Минобороны скрывало от Белого дома, что Остин находится в больнице. «Это известие стало шоком для высших должностных лиц (включая советника президента по национальной безопасности Джейка Салливана), которые не знали о том, что шеф Пентагона страдает от осложнений, полученных в результате медицинской процедуры», — говорится в публикации.

В самом Пентагоне высокопоставленные чиновники знали только, что их руководитель в течение недели будет работать из дома.

Пресс-секретарь Минобороны США Патрик Райдер потом пояснил, что о госпитализации Остина не сообщалось, поскольку «пришлось учитывать несколько факторов, в том числе медицинские и конфиденциальные вопросы».

После этого с официальным заявлением выступил сам пациент. «Я понимаю обеспокоенность СМИ по поводу прозрачности и признаю, что должен был обо всем проинформировать общественность. Я обязуюсь работать лучше. Я полностью беру на себя ответственность за свои решения о раскрытии информации», — пояснил Ллойд Остин.

В пресс-службе Пентагона также добавили, что он находится в постоянном контакте с исполняющей его обязанности заместителем главы Минобороны Кэтлин Хикс и председателем комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Чарльзом Брауном.

Получить максимум политических дивидендов

Администрация президента США Джозефа Байдена попыталась замять этот конфликт. Как пояснил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, президент сохранит полное доверие к Остину, несмотря на скандал с его необъявленной госпитализацией.

Однако республиканцы постарались выжать из нее по максимуму.

«Такое решение министра обороны совершенно неприемлемо. В то время как у нас есть союзники в Восточной Европе и в Израиле, находящиеся в состоянии войны, шеф Пентагона выбыл из строя на несколько дней, а президент США ничего не знал об этом. Я думаю, это было нарушением обязанностей», — резко заявил бывший вице-президент Майк Пенс.

Бывший американский президент Дональд Трамп считает, что Остина необходимо уволить за его «ненадлежащее профессиональное поведение и неисполнение служебных обязанностей».

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Филип Джиральди уверен, что произошедший инцидент явно демонстрирует, что 2024-й год будет непростым. «Недостаток компетентности, насколько я понимаю, распространяется на все ближайшее окружение администрации Байдена», — прокомментировал ситуацию он.

А полковник ВС США в отставке Эрл Расмуссен и вовсе полагает, что в случае, если не была налажена коммуникация между самим пациентом, заместителем Остина, врачами и Белым домом, то это повод для разбирательств.

Глава сенатского комитета по вооруженным силам Джек Рид также сообщил о своем недовольстве этой ситуацией. «Я по-прежнему обеспокоен тем, что жизненно важные процедуры подчинения и уведомления не были соблюдены, пока министр находился под медицинским наблюдением», — заявил он.

А Комитет по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США по инициативе главы Комитета Майк Роджерса начал расследование обстоятельств госпитализации главы Пентагона.

В частности, он потребовал, чтобы Остин в ближайшее время предоставил документы и другие сведения, касающиеся госпитализации, процесса передачи полномочий Хикс, отданных главой Пентагона приказов, переписку представителей Пентагона с администрацией Байдена и Белым домом с 1 по 9 января.

Американский политолог, специалист по международным отношениям Брет Стивенс считает, что работа министра обороны заключается в том, чтобы всегда быть на рабочем месте. «Можно было потерять несколько часов, пока боевые командиры пытались получить указания от Пентагона», — полагает эксперт.