Начало нового года обернулось для Эквадора введением режима чрезвычайного положения и мобилизацией имеющихся в стране военных ресурсов. Триггером стало то, что лидер преступной группировки «Лос-Чонерос» Адольфо Масиас (прозвище — Фито) внезапно исчез из поля внимания сотрудников пенитенциарной системы. Более десяти лет назад он был осужден на 34 года за торговлю наркотиками, создание преступной организации и убийство. 7 января главаря банды должны были транспортировать в тюрьму особого режима Ла-Рока, но он как будто испарился.

Синхронно в ряде эквадорских тюрем вспыхнули бунты заключенных. По данным пенитенциарной службы республики, в руках тех, кто захватил контроль на тюремных объектах Эль-Оро, Котопакси, Лоха, Асуай, Тунгурауа, Каньяр и Эсмеральдас, оказались десятки человек.

Вместе с тем, 9 января из тюрьмы «Чимборасо» в городе Риобамба бежал еще один преступный лидер, который возглавляет вторую по величине группировку «Лос-Лобос». Это Фабрисио Колон Пико по кличке Капитан Пико. Как признала местная Генпрокуратура, побег был совершен в результате бунта заключенных.

В тот же день захвату в городе Гуаякиль подверглись сотрудники эквадорского канала TC Television,которые во время инцидента вели прямой эфир из студии. Все преступники, которые участвовали в нападении, были задержаны.

На этом фоне президент Эквадора Даниэль Нобоа издал распоряжение, которое квалифицирует последние события как «внутренний вооруженный конфликт». Он приказал нейтрализовать 22 преступные группировки. В Эквадоре введено чрезвычайное положение, которое должно предоставить военнослужащим «всю политическую и юридическую поддержку», необходимую для обеспечения борьбы с «наркотеррористами».

«Мы боремся за мир внутри страны, мы боремся против террористов. Когда речь идет о террористах и мы находимся в состоянии войны, применяются иные законы для борьбы с ними, — мотивировал Нобоа в публичном выступлении. — Мы убеждены, что выйдем победителями из этого конфликта. Поддержка народа и политических сил — это основа для выхода из этой тьмы. Мы никогда не уступим злу, мы всегда будем неустанно бороться с ним».

По распоряжению президента, в стране было задействовано свыше 22 тыс. военнослужащих для обеспечения порядка после первых признаков ухудшения в сфере безопасности. Численность проведенных операций против наркомафии с 10 января идет на сотни, если верить официальным данным.

Бунты в тюрьмах

Эквадор долгое время считается «безопасной гаванью» между ведущими экспортерами кокаина в Латинской Америке. Циклы насилия в республике, как правило, связаны с тем, что вооруженные банды, аффилированные с мексиканскими и колумбийскими наркокартелями, соперничают за контроль над маршрутами и соответствующей инфраструктурой.

Война за сферу влияния разворачивается в основном на территории тюрем, где такие криминальные лидеры, как Фито, имеют авторитет и доступ к рычагам воздействия. Эксперты в сфере безопасности, на которых ссылаются американские СМИ, считают, что примерно четверть всех пенитенциарных учреждений страны контролируются преступниками. Эти объекты превратились в настоящие командные и вербовочные центры.

Столкновения внутри пенитенциарных учреждений стали одним из факторов, по которым в последние годы группировка «Лос-Чонерос» вышла на первый план в криминальном мире.

Широкомасштабные скоординированные нападения с ее участием имели место, например, в 2021 году, когда в ряде тюрем члены отколовшейся от «Лос-Чонерос» группы попытались преследовать бывших подельников. Это привело к целым сериям всплесков насилия, в результате которых за год погибли более сотни человек.

Сообщается, что на сегодня империя «Лос-Чонерос» сосредоточена на наркотической деятельности, в основном связанной с торговлей кокаином. В то же время ее члены контролируют маршруты трафика через Латинскую Америку в США.

Фито вырос в портовом городе на центральном побережье, который называют «стратегическим местом» с точки зрения незаконного оборота запрещенных веществ. Против этого криминального «авторитета» возбуждено более 10 дел за преступления, включая убийства, грабежи, организованную преступность и хранение оружия.

Война с наркомафией

Президент Нобоа пришел к власти с обещаниями бороться с наркомафией. В ходе своей предвыборной кампании политик предложил создать отдельную систему для привлечения к ответственности наиболее тяжких преступников, использовать для их наказания плавучие тюрьмы, а также максимально милитаризировать границы с Колумбией и Перу. Он также пообещал создать новое разведывательное подразделение для борьбы с картелями.

Теперь Нобоа оказался на распутье относительно того, в какой форме войну с преступностью он будет вести. Это довольно непростая и опасная задача, если учесть опыт других региональных игроков.

Нередко преследования наркомафии в некоторых странах Латинской Америки провоцировали еще более сильный цикл насилия. К примеру, так обстояло дело в Мексике, где занимавший тогда пост президента Фелипе Кальдерон объявил войну наркотикам в 2006 году. Лобовая атака на банды привела к уничтожению целого звена главарей, однако обернулась, с другой стороны, фрагментированием криминального ландшафта, что привело только к росту убийств.

Недавно президент Сальвадора Найиб Букеле руководил кампанией широких арестов и массовых судебных процессов против всех, кто подозревался в сотрудничестве с группировками. Несмотря на то, что он укрепил свои рейтинги, критики утверждают, что стратегия абсолютной нетерпимости является крайне неустойчивой для региона.

Другие подходы, опробованные в Латинской Америке, включают работу полиции с населением, программы предотвращения насилия, переговоры с лидерами бандформирований, а также ужесточение контроля над вооружениями.

В предыдущих случаях бандитского насилия в тюрьмах предыдущие два правительства Эквадора во главе с президентами Ленином Морено (2017–2021) и Гильермо Лассо (2021–2023) «объявляли чрезвычайное положение и задействовали полицию и армию», напоминает в разговоре с Foreign Policy журналист-расследователь Артуро Торрес, однако, по его словам, это «неудачная формула».

Торрес считает, что некоторые проявления насилия с 7 января могли быть протестом бандформирований против объявленной им войны. Основной их посыл — продемонстрировать свои возможности и дать центральному правительству понять, что их интересы надо учитывать.