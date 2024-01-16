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МИД Ирака отозвал посла в Тегеране после ударов КСИР по Эрбилю
Ранее иракское внешнеполитическое ведомство вручило ноту протеста послу Ирана в Багдаде
МИД Ирака отозвал посла в Тегеране после ударов КСИР по Эрбилю
МИД Ирака вручил ноту протеста временному поверенному в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи / Others
16 января 2024 г.

МИД Ирака отозвал своего посла в Тегеране Насира Абдель-Мохсена для проведения консультаций. Решение принято после ночных ракетных ударов Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные воинские части Ирана) по иракскому Эрбилю.

«Сегодня, 16 января, Министерство иностранных дел Ирака отозвало своего посла в Тегеране Насира Абдель Мохсена для консультаций в связи с последними ударами Ирана по городу Эрбиль», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице иракского МИД в Facebook.

Ранее иракское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с атакой КСИР. В МИД подчеркнули, что решительно осуждают нападения на Эрбиль, которые привели к «жертвам среди гражданского населения и ущербу государственной и частной собственности».

Президент Ирака Абдель Латиф Рашид также заявил, что атака КСИР подрывает стабильность всего региона. «Проблемы можно решить посредством конструктивного диалога, а не посредством военных атак, которые угрожают стабильности Ирака. Сейчас настало время снизить напряженность во всем регионе, а не усиливать ее», — говорится в заявлении президента, опубликованном в соцсети X (ранее Twitter).

В ночь на 16 января Корпус стражей исламской революции нанесли ракетные удары по восьми объектам рядом с американским консульством в Эрбиле, писал TRT на русском. На сайте КСИР также говорится об ударах баллистическими ракетами по штабу израильской Службы внешней разведки «Моссад» в Ираке.

В КСИР пояснили, что атаки стали ответом на «последние преступления террористических групп в Кермане и Раске». Напомним, 3 января в иранском Кермане возле кладбища, где захоронен бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе КСИР Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Погибло около 90 человек, множество людей получили ранения.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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