На официальном сайте Революционной гвардии Ирана перечислено вооружение, которое военные использовали в ходе ночной атаки на Ирак и Сирию. 4 иранские ракеты «Хайбер Шикан» были выпущены из провинции Хузестан в направлении позиций ДАЕШ в сирийском Идлибе. 11 ракет были запущены по штабу израильской разведки «Моссад» в Эрбиле. Еще 9 ракет — по местам «расположения других террористических группировок» в Сирии.

Как сообщает TRT Haber со ссылкой на Управление гражданской обороны Сирии (известное как «Белые каски»), иранские ракеты попали в неиспользуемый медицинский центр на северо-западе провинции Идлиб. Здание было разрушено на 60%.

Ранее в Революционной гвардии Ирана также пояснили, что ночные атаки стали ответом на «последние преступления террористических групп в Кермане и Раске». 3 января в Кермане возле кладбища, где захоронен бывший командующий спецподразделением «Аль-Кудс» в составе Революционной гвардии Ирана Касем Сулеймани, произошло два взрыва. Погибло около 90 человек, множество людей получили ранения.

«В рамках атак с применением баллистических ракет на штабы террористических группировок и шпионов в регионе, Иран также поразил баллистическими ракетами штаб-квартиру израильской внешней разведки «Моссад» в Эрбиле», — говорится в сообщении иранских военных.

По данным СМИ, в результате ударов Революционной гвардии Ирана по Эрбилю погибли четыре местных жителя. Несмотря на то, что ракеты упали вблизи американского консульства в Ираке, никто из его сотрудников не пострадал.

Иракское внешнеполитическое ведомство вызвало временного поверенного в делах Ирана в Багдаде Абу аль-Фадла Азизи и вручило ему ноту протеста в связи с атакой КСИР, писал ранее TRT на русском. В МИД подчеркнули, что решительно осуждают нападения на Эрбиль, которые привели к «жертвам среди гражданского населения и ущербу государственной и частной собственности».