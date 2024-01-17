По данным Ассоциации автомобильной промышленности (OSD) Турции, в 2023 году общий объем производства автомобилей в стране достиг 1 525 963 единиц, включая тракторы.

Бурса, где расположены заводы автомобильных компаний OYAK Renault, TOFAŞ и Karsan, внесла наибольший вклад в производство автомобилей в Турции.

Только на долю OYAK Renault и TOFAŞ пришлось 52,11% от общего объема производства — 496 438 автомобилей. А завод OYAK Renault создал 325 366 транспортных средств. Ежедневно в провинции сходят с конвейеров около 1360 машин.

В сообщении Ассоциации автомобильной промышленности указано, что экспорт автомобилей, произведенных в Турции, в прошлом году увеличился на 16,1% по сравнению с 2022 годом.

В Бурсе также построен завод по производству турецкого электромобиля TOGG. Технологический кампус TOGG открылся при участии президента Реджепа Тайипа Эрдогана 29 октября 2022 года, писал TRT на русском.

«TOGG — это гордость 85 млн наших граждан», — заявил турецкий лидер на церемонии.

На заводе расположены кузовной, окрасочный, сборочный и аккумуляторный цеха, а также Центр разработки и испытания прототипов. На производственных линиях завода функционируют 250 роботов. Здесь находится самый чистый в Европе цех окраски. В строительстве кампуса с испытательной трассой длиной 1,6 км было задействовано 9 тыс. человек.