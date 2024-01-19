Нетаньяху отверг любые варианты существования Палестины
ПОЛИТИКА
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Нетаньяху отверг любые варианты существования ПалестиныПремьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, обращаясь к США, заявил, что он будет выступать против создания палестинского государства в рамках любого послевоенного сценария. Об этом он сказал на своей пресс-конференции
Фото: AA / AA
19 января 2024 г.

«В любом будущем соглашении Израилю необходим контроль безопасности над всей территорией к западу от Иордании. Это противоречит идее суверенитета. Так что же вы (США) можете сделать?» — заявил Нетаньяху.

Он добавил, что «премьер-министр должен иметь возможность сказать «нет» нашим друзьям».

Мы будем продолжать атаки на сектор Газа до тех пор, пока не добьемся «решительной победы над ХАМАС», — подчеркнул Нетаньяху.

Комментируя сообщения в американских СМИ о том, что «администрация Вашингтона готовится создать палестинское государство после Нетаньяху», премьер-министр Израиля сказал:

«На следующий день после Нетаньяху. Для большинства граждан Израиля это следующий день. На протяжении 30 лет я неизменно говорю одно: этот конфликт не об отсутствии государства, а о его наличии».

Премьер еще раз выразил свое неприятие предложений о создании двух государств, принятых международным сообществом, включая Организацию Объединенных Наций (ООН).

По его словам, он довел эту позицию до сведения администрации США.

ИСТОЧНИК:TRT Russian
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